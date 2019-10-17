О пострадавших в жутком ночном ДТП в Алматы рассказали медики

Трое госпитализированы.

Шестеро пострадавших в ДТП были доставлены в БСНП, передает Zakon.kz.

Они попали в ночное ДТП, где погибли два человека. Авария произошла между 1:30 и 2:00 часами на перекрестке проспекта Сейфуллина с улицей Богенбай Батыра. Водитель BMW, 1999 года рождения, житель Алматинской области, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, следуя по проспекту Сейфуллина, на пересечении с улицей Богенбай батыра, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомашиной марки Audi, которая двигалась в западном направлении. Его арестовали.

- В Больницу скорой неотложной помощи доставлены 6 пациентов. Из них 3 госпитализированы, 3 отправлены на амбулаторное лечение. Один пациент госпитализирован с диагнозом: травматический вывих головки правой бедренной кости, второй с диагнозом: открытый не проникающий многооскольчатый перелом правой плечевой кости со смещением отломков. Закрытый перелом правой бедренной кости со смещением отломков. Травматический шок 2 степени, третий: сочетанная травма, закрытая черепно-мозговая травма. Сотрясение головного мозга. Закрытый перелом правой бедренной кости, - сообщили в Управлении здравоохранения.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст. 345 ч. 4 УК РК. Водитель BMW был сразу же задержан и водворен в изолятор временного содержания. Материалы данного уголовного дела приняты в производство Следственным Управлением ДП города Алматы.

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