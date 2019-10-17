Кривошеев о ценах на бензин: Сейчас можно говорить о 200-210 тенге за литр

Мы будем вынуждены пройти этот путь. Это поэтапное сближение цен с нашими соседями.

Экономический обозреватель Денис Кривошеев поделился с Zakon.kz своим мнением относительно планируемого подъема стоимости акциза на бензин в два раза.

Сегодня стало известно, что с 1 декабря 2019 года повысят акцизную ставку на автомобильное топливо и соответственно цена акциза за литр бензина возрастет на 10 тенге. Вот что по этому поводу сказал министр национальной экономики Руслан Даленов: "Сегодня в каждом литре бензина есть акциз, он составляет 8 тенге. Это очень мало – в других странах почти половину стоимости бензина составляет акциз". При этом министр попытался связать повышение налогового изъятия с растущими тратами на социальные нужды: "Как вы знаете, бюджетные расходы выросли солидно, в том числе социальные обязательства, в республиканском бюджете расходы на социальную сферу уже превышают 45%. Естественно, нужна бюджетная консолидация, в том числе путем фискальной функции акцизов".

За комментариями мы обратились к экономическому обозревателю Денису Кривошееву, который еще несколько месяцев назад прогнозировал такой бюджетный маневр и давал четкое объяснение, почему нет выхода, как поднимать цены на топливо.

- Все, что сказал Даленов, только отчасти верно. Ситуация с низкими ценами на бензин уже год выглядит, как попытка заигрывания с населением. И это после трех девальваций. Возможно, власти решившиеся на аукцион невиданной щедрости, повышать изъятия до поры до времени не решались в связи с электоральным периодом, но в конечном итоге, низкие налоги и акцизы - это хорошо для стран с низким уровнем ответственности и социального обещания. Казахстан официально сделал "левый поворот" и за него должен кто-то заплатить. Два миллиона получателей адресной социальной помощи, развернутые программы социального строительство и прочие "ништяки", кто будет платить за них? И это при том, что идет бесконечный рост зарплат бюджетников, пособий и пенсий. При этом налоговая база сокращается как естественным путем из-за затухания предпринимательской активности, так и за счет оптимизации налогового кодекса. И этот процесс бесконечный, - говорит Кривошеев.

Спикер так же отметил, что государство - это баланс между собранными деньгами и потраченными:

- Если бы в свое время не было принято решение разделить налоги реального сектора и добывающего, и часть последнего передавать в Нацфонд, то, возможно, вопросов бы и не было. Это был бы большой переполненный котел, и мы бы и представления не имели, как плохо мы работаем. На сегодня две трети бюджета это трансферты. Огромная часть бизнеса в тени и акцизы становятся единственным способом справедливого изъятия. О чем впрочем я писал несколько месяцев назад. Хотим социальное государство – платим много налогов. И повышение акциза на мизерные 10 тенге - это только первый шаг. Очень часто нам рассказывают, какие высокие пособия в России, как разнятся пенсии, есть материнский капитал и множество других социально ориентированных мер, так вот все это оплачивается благодаря, в том числе, адским налогам. Например, 20 процентов НДС вместо 12, как в Казахстане. Акциз на топливо в районе 50 тенге. Этот список можно продолжать.



На вопрос о том, можно ли сказать, что повышение акцизов можно связать в данном случае только с социальными тратами, Кривошеев сказал следующее:

- В основе первого этапа в череде повышения ставок акцизов лежит несколько факторов. Первый, рост социальных трат, я уже об этом сказал. Второй, гармонизация налоговой политики стран участниц ЕАЭС, ну и, как следствие, ответ на приграничный беспредел, который сейчас сложился в Казахстане. Ну и третий, когда в России очередной раз подняли налоги, а у нас после реконструкции НПЗ впервые в истории случилось перепроизводство можно было точно спрогнозировать, что все приграничные районы охватит бензиновая лихорадка и на контрабанде начнут зарабатывать. Когда разница в ценах на заправках достигла сто тенге за литр, стало очевидно, что это золотая жила. Доход с перевезенных в Россию тысяч литров составлял от 40 до 60 тысяч тенге. За месяц "топливные муравьи" с тоннажной тележкой могли поднимать до полутора миллионов тенге, без налогов, без серьезных вложений, разве что интеллектуальных, ведь придумать как незаметно вывозить все больше и больше топлива, нужно много хитрости.

И действительно, Канат Бозумбаев в своем заявлении для СМИ сказал следующее: "Больше ничего вывозить из этой страны дешевого - ни бензина, ни дизельного топлива, ни другого нефтепродукта - нельзя будет. Ни в одну из стран".

- И добавил, что Минэнерго, Комитет государственных доходов и КНБ будут принимать меры, и бензин можно будет вывозить только автомобильным транспортом в заводских баках и дополнительно 20-литровой канистрой. Если честно, очень запоздалая мера, но лучше поздно, чем никогда . О том, что нужно с незаконным вывозом топлива хоть как-то бороться, я начал писать и говорить еще в прошлом году и то, что если население почувствует возможность заработать на этом, и сильно включится в процесс, борьба с контрабандой будет встречать сопротивление. Кто в здравом уме откажется от дохода в миллионы тенге? И тогда же сам ответил на этот вопрос, что сценарий с таможенниками и пограничниками не пройдет, - рассуждает экономист.

Кривошеев пояснил, почему. По его мнению, это породит лишь коррупцию, но не решит проблему, по его мнению, нужно выравнивать цены.

- Да, это будет больно, как и все, я так же вожу машину и наслаждаюсь дешевым топливом. Но коль уж встал вопрос о росте социальных трат, то нужно быть готовым за это платить. Так устроена экономика всего мира. Нельзя с одной стороны скрываться всей страной от налогов, а с другой обеспечить нуждающихся в помощи. Чтобы без последствий бороться с перекосом цен, нужно цены выравнивать. Никто не призывает к унификации, но чем меньше разрыв, тем менее логичным становятся занятия контрабандой, - говорит Кривошеев.

И в конце он заострил внимание еще на одном аспекте.

- Низкие цены на бензин стимулируют компании к чистому экспорту нефти. Бизнес всегда ищет рентабельность, и если ее нет, то входить в процесс нет смысла. Государство хоть и не регулирует цены на топливо, но на самом деле активно вмешивается в ценообразование через регулирование цен на услуги НПЗ, или ограничение объемов экспорта. Бензин и правда стоит слишком дешево, если в 2018 я писал о 185 тенге, то сейчас можно говорить о 200-210 тенге за литр. Это около 55 центов, что чуть выше некой средней цены для страны, при этом в России сегодня бензин стоит 290 и никто не возмущен, как и не возмущены в Европе, где акциз и прочие налоги в топливе из 2,5 евро – 1,7. Уже тогда было понятно, что и мы, и Россия будем стремиться к верхней планке 70 центов за литр, если вы помните, такая цена была при курсе 120 тенге за доллар. Была она и больше, - считает спикер.

И, действительно, Канат Бозумбаев в своих комментариях СМИ, как и его коллега Даленов, говорит, что дешевый бензин - хорошо для потребителя, но со временем в Казахстане цены на ГСМ будут такие же, как и в России.

- Мы будем вынуждены пройти этот путь. Это поэтапное сближение цен с нашими соседями, - резюмировал Кривошеев.

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