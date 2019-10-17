Женисхан Момышев о казахстанской эстраде, засилье комедий и образовании режиссера

Женисхан Момышев является создателем самых кассовых кинокартин отечественного кинорынка, таких как "Бизнес по-казахски" который продержался в прокате 8 недель, его не менее популярного сиквела - "Бизнес по-казахски в Америке", также снял более 115 клипов для звезд эстарды.

Режиссер, продюсер, клипмейкер Женисхан Момышев известен казахстанцам как человек, снявший более 115 популярных музыкальных видеороликов. Среди них "Билеп Ал", Wazabi – "Сен емес", Айқын & Sin Frontera – Necesito и многие другие. Более того, его фильмы "Бизнес по-казахски" и "Бизнес по-казахски в Америке" входят в число самых кассовых кинокартин отечественного кинорынка. В откровенном интервью Zakon.kz Женисхан Момышев рассказал, насколько капризны звезды казахстанской эстрады, можно ли снимать умные комедии в Казахстане и как работать с американскими актерами, не зная английского языка.

Узнавали по картинке

- Мы знаем, что по образованию вы- экономист, много лет занимались хореографией, музыкой, затем стали клипмейкером. Расскажите, при каких обстоятельствах вы согласились на то, чтобы снять свой первый клип? Как это было, на какую песню?

- Когда начинал клипы снимать, честно говоря, не задумывался о том, что свяжу свою жизнь с этой сферой. Просто хотел попробовать, попросил ребят дать мне возможность снять для них клип. Это были оперные исполнители.

У меня тогда был темный Lexus, и я сказал ребятам: "Если не сниму вам клип, за эти деньги заберете мою машину".

Я снял им клип, и когда они увидели, что получилось, удивились. Им очень понравилось, сходу заказали мне второе видео, и далее пошло по накатанной, выстроилась очередь из желающих заказать мне клип, в их числе топовые артисты. Я сам раньше был исполнителем, пел, поэтому со многими был знаком. К тому же, меня узнавали по картинке. Когда я вошел в тройку лучших клипмейкеров Казахстана, мне позвонили с государственного телеканала и предложили снять для них телесериал "Жана Қоныс". Он был о проблемах, с которыми сам сталкивался, как мы с мамой ездили, квартиры снимали, как к нам на кудалык приезжали. Эту историю я показал в сериале, снял 12-серийный ситком. Он стал лучшим сериалом года по итогам "Жыл таңдауы - 2015". После него, в 2016-м, был фильм "Бизнес по-казахски".

- Вы сняли более 115 популярных музыкальных видеороликов для многих казахстанских артистов. Кто из них самый капризный? Привередливый?

- Честно говоря, очень нелегко работать с артистами. Человек приходит, заказывает клип и не знает, чего хочет. Он говорит: "Да", а когда получает результат, говорит: "Ааа, я хотел по-другому".

Первое время я тоже учился, как-то подстраивался, а потом понял, как с ними эффективно работать. Просто показывал им другие клипы, чтобы они выбрали стилистику, и дальше уже предлагал им и сюжет клипов, и сам, как стилист, наряды. Бывает и такое, что певец приходит с инвестором, и нужно доказать не артисту, а спонсору, что идея клипа хорошая.

- Какие экстремальные ситуации были у вас на съемках клипов? Какое самое необычное или труднодоступное место, где приходилось снимать клипы?

-Я снимал не только в Казахстане, но и за границей. Запомнились съемки в Индии в старом городе, в Китае. Экстремальных ситуаций в чистом виде не было. Но помню, однажды для клипа пришлось создать целый аул. Мне заплатили 15 тыс.долларов за клип, сделал целый аул и должен был за 9 часов все снять, потому что дальше денег не было. Я с раннего утра приехал, сам ставил юрты, организовал работу актеров. До вечера все отснял в этом бешеном ритме, под палящим солнцем, и после съемок буквально упал без сознания. Экстрим на съемках случается, когда тебе мало платят, много хотят, и ты должен это сделать.

- Есть ли артисты, кому вы ни за какие деньги не будете снимать клип?

-Как такового черного списка у меня нет, все же люди. Но есть люди, с кем я не могу работать. Они звонят, у них есть деньги, но я отказываюсь, учитывая прошлый опыт работы с ними.

Не понимая твой язык, они схватывали нужное настроение

- Ваша яркая режиссерская работа – "Бизнес по-казахски", взорвавший казахстанский прокат. Как вы думаете, в чем секрет успеха "Бизнеса по-казахски"?

- Вы знаете, в первой части "Бизнеса по-казахски" я говорил о семье, семейных ценностях, важности бережного отношения к браку, родителям, братьям, всем родственникам. Именно этим первая часть зацепила всех казахстанцев. А вторая часть – да, по инерции была популярна. Самое важное – в первом фильме зацепить аудиторию искренностью сюжета, хорошо раскрытыми персонажами, музыкой, и тогда публика сама будет просить сделать продолжение.

- С какими нюансами вам пришлось столкнуться, когда снимали "Бизнес по-казахски в Америке" в США? Легко ли нашли общий язык с американской группой?

- В Лос-Анджелесе я поначалу немного стеснялся того, что не разговаривал на английском языке, опасался, что не смогу взаимодействовать с американской часть команды.

А когда я приехал туда, начал объяснять актерам, что я хочу, увидел, что профессионализм в Лос-Анджелесе настолько высочайший, что, не понимая твой язык, они схватывали нужное настроение, эмоцию, наблюдая лишь за моей мимикой, интонацией. Поэтому барьера практически не было.

Съемки прошли легко. С зарубежными специалистами, честно говоря, даже легче работать, они "горят" на съемочной площадке. Для них я – иностранец, азиат, который приехал, что-то объясняет, им интересно новое видение. А в нашем кино, к сожалению, бывают случаи, когда актер даже не знает, как вести линию своего персонажа. Приходится режиссеру прилагать большие усилия, чтобы получить от актера нужную эмоцию в кадре. В будущем хотел бы снять фильм для мира. Барьера нет, все в голове.

С каждым фильмом я расту, учусь, как преодолевать сложности, как работать с командой, каждый раз понимаю это лучше и лучше. В итоге, после съемок только режиссер остается один на один с отснятым материалом в монтажной, и сам решает все проблемы. На площадке – там другое, режиссер собрал людей, отсняли, что нужно, и они ушли по своим делам, а режиссер потом на монтаже вырезает ненужные кадры, и если во время съемок что-то он не проконтролировал, то потом будет жалеть.

- В Казахстане жанр комедии до сих пор остается популярным. Скоро, 24 октября, в прокате стартует ваш новый фильм "Многодедный", по жанру заявленный как лирическая комедия. Расскажите, почему выбор снова пал на этот и так популярный в казахстанском кино жанр?

- Сам проект отличается от моих предыдущих фильмов, и это не банальная комедия. Мы затронули социальную тему, которую редко кто поднимает в нашем кино. Проект делается уже год, на стадии пост-продакшн к нам присоединился мой старший брат Серик, те ребята, с кем я начинал этот проект, решили снимать другой фильм, поэтому появилась возможность перекупить у них права. Я предложил Серику и он согласился. В фильме зритель может многое для себя подчеркнуть. Дом престарелых у большинства зрителей ассоциируется с драмой, мол, нужно плакать, тема тяжелая. Поэтому мы решили сделать и легкую комедию, и легкую драму одновременно, будет, где поплакать и где посмеяться. Своего рода смех сквозь слезы, мы старались сделать трогательную комедию.

Фильм "Многодедный" о старости, о которой не принято говорить. Об отношениях отцов и детей, которые, якобы, не свойственны казахстанским семьям. О заботе о родных людях, простых семейных ценностях. И, конечно, о любви, которую Дамир находит вместе с тем, как находит себя.

Реальная история стала основой для одной из четырех историй в альманахе, той, где в конце старик остается. Когда снимал этот фильм, часто посещал дом престарелых, ездил по Алматинской области. В одном из отдаленных от больших городов населенных пунктов в доме престарелых познакомился с одной апашкой, которая ждала своего сына из Германии, надеялась, что он ее заберет к себе. А на самом деле в Германии не рады иммигрантам пожилого возраста. Дети выбрали Германию, а не родителей, уехали. И в фильме у меня есть эта история. У казахов раньше такого не было, чтобы пожилых родителей сдавали в дома престарелых.

Еще до съемок фильма "Бизнес по-казахски" мы с Алишером Утевым работали над историей о доме престарелых. Мы все не знали, как ее сделать, думали, возможно ли драму совместить с комедией. В итоге я снимал 4 истории, и соединил их в альманах. Для меня это был большой урок и опыт как режиссеру, чтобы суметь подвести все 4 истории к главной мысли, которой я хотел поделиться со зрителем как режиссер, передать, о чем сценарист хотел сказать. Эта идея давно зрела, и теперь мы воплотили ее.

Не нужно бояться снимать социальные фильмы

- В чем состоит главная сложность, когда снимаешь комедию?

- Комедия, на самом деле, самый сложный жанр. Рассмешить людей – тяжелее всего. Я не стремлюсь снимать только комедии, просто, сейчас мне попадаются истории, которые лучше всего рассказать в жанре комедии. В будущем, вполне возможно, буду снимать драмы, сейчас то, что принимается на рынке, мы снимаем. "Многодедный" - это новый вид комедии для казахстанского кино, потому что мы добавили в комедию социальные проблемы. Для меня важно рассказать в фильме о чем-то, а не просто так, чтобы человек пришел, посмеялся и ничего не вынес для себя из увиденного. И после просмотра нашей картины люди вынесут для себя определенный урок.

- Какие фильмы вам самому нравятся? В каком жанре?

-Мне очень нравится фильм "1+1" с Франсуа Клюзе и Омаром Си в главных ролях. Эта картина, на мой взгляд, удачный пример трагикомедии. Главный герой - человек, который на всю оставшуюся жизнь прикован к креслу, казалось бы, драма, трагедия. Но в фильме сумели эту трагическую ситуацию повернуть так, что нашлось место и юмору. Значит, возможно такое кино сделать и в Казахстане. Нашим молодым режиссерам не нужно бояться снимать и показывать аудитории социальные фильмы на грани драмы и комедии. Выиграют от этого все: инвесторы вернут вложения, а зрители не просто посмеются, но и вынесут для себя определенные уроки. Нужно, чтобы система запустилась. А если систему среди режиссеров мы не запустим, то останется, как все говорят, одни и те же режиссеры, тойские комедии и так далее. Я своим примером хочу показать, что можно снимать другие комедии, и верю, что после меня другие молодые режиссеры тоже взглянут на этот жанр по-новому.

- Насколько тяжело одному человеку совмещать обязанности режиссера и продюсера на съемочной площадке?

- На самом деле режиссировать и продюсировать одновременно – тяжело. Но при желании совместить это возможно, одновременно находить генеральных спонсоров, объяснять, показывать, доказывать, что проект жизнеспособен. Бывает такое, что завтра я должен снимать на одном объекте, а там загвоздка по локации. Приходится на месте решать, что-то снимать в другой локации, срочно искать ее. Я бы не сказал, что легко, но это возможно, если очень хочешь.

- Как относитесь к критике?

- Критика- это хорошо. Когда слышу критические отзывы, наоборот, в будущем еще лучше делаю. Но если критики беспардонные, старюсь не реагировать. Когда я понимаю, кто это, говорю: "Ладно, ты прав, докажи это сам себе, зачем мне это доказывать". Тройка лучших клипмейкеров у меня уже есть, закрывал тогда глаза на моменты, когда "по казахским темам" мне не отдавали первое место.

Мои курсы – это моя съемочная площадка

- Есть ли такой человек, к чьему мнению вы прислушиваетесь беспрекословно, если это касается творчества?

- Сатыбалды Нарымбетов. Он- легегндарный режиссер, его ученики – Акан Сатаев, Рашид Сулейменов. Режиссер Сатыбалды Нарымбетов всегда по факту говорит, я к нему прислушиваюсь. Он мне однажды сказал: "Ты можешь снимать, у тебя большой багаж, не думай, что ты не сможешь снимать, раз не отучился на режиссера. Ты – интернатовский, у тебя багаж большой, будь уверен". Я после этих слов окончательно поверил в свои силы.

- И все-таки, хватает ли вам профессиональных знаний сейчас? Нет ли желания пройти обучение на режиссерских курсах?

- Мои курсы – это моя съемочная площадка. На самом деле, уделяю внимание саморазвитию. Прочитал немало книг, статей, интервью всемирно известных режиссеров о том, как вести себя с актером. В каждой книге по-своему говорят. Для себя я понял одно: как чувствуешь, так и снимай. Важно так сделать фильм, чтобы зритель в зале полностью погружался в твою картину, чувствовал запах, вкус, как и герои картины. Вот это важно.

- Что бы вы могли посоветовать режиссеру, собирающемуся снять свой первый клип/ фильм?

-Научиться монтировать. Для этого нужно посмотреть множество хороших фильмов, клипов, все время смотреть, учиться и не сдаваться. И если ему говорят, что он снял плохо, не сдаваться, а поработать над своими ошибками и двигаться дальше.

Альберт Ахметов

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