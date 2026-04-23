"Свободная девушка": 29-летняя Сабина Алтынбекова сделала откровенное признание

Накануне, 22 апреля 2026 года, одна из самых красивых волейболисток Казахстана Сабина Алтынбекова ответила на вопросы своих подписчиков в Instagram, сообщает Zakon.kz.

В частности, у 29-летней спортсменки спросили, в каком статусе она сейчас находится.

"В статусе свободной девушки", – коротко ответила Алтынбекова.

Также ее попросили вкратце рассказать о себе.

"Сильная физически и духом, требовательная, справедливая и дисциплинированная", – перечислила волейболистка.

Вместе с тем один из фолловеров уточнил, был ли у Алтынбековой переломный момент в жизни.

"Да и немало. Благодарю себя за свой характер, я не унываю и не трачу время зря, я ищу выход и действую. Без всяких соплей и жалости к себе", – поделилась Сабина.

Фото: Instagram/altynbekova_20

Сабина Алтынбекова вышла замуж в декабре 2020 года. В октябре 2021-го она родила сына и стала мамой. Спортсменка старалась не раскрывать подробности своей личной жизни, но 12 марта неожиданно заявила, что развелась.

19 апреля 2026 года Сабина Алтынбекова заявила, что у нее начинается вторая прайм-эра. Своими чувствами она поделилась в соцсетях.