Культура и шоу-бизнес

Киношный Майкл Джексон не понравился критикам

Фильм о Майкле Джексоне, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2026 05:25 Фото: rottentomatoes
Байопик "Майкл" полностью провалился у критиков, сообщает Zakon.kz.

Фильм про Майкла Джексона стартовал с рейтингом 34% на Rotten Tomatoes.

Фото: rottentomatoes

В отзывах ругают скомканный сюжет, охватывающий 26 лет, но слабо раскрывающий главного героя, а также чрезмерно "отфильтрованную" и идеализированную историю.

"Это микс статьи на "Википедии" и реалити-шоу", – пишет один из критиков.

Из плюсов выделяют игру реального племянника Майкла Джексона – Джафара.

"То есть биографический фильм раскрывает биографические события и это типа минус? Критики там совсем все перепутали, или просто из-за нелюбви к Джексону из-за скандала с Неверлендом занизили?" – возмутились в комментариях фанаты Джексона.

Мировая премьера картины состоится 24 апреля.

Тем временем другая легенда поп-музыки – Мадонна объявила о вознаграждении за возврат винтажного сценического костюма, который пропал после ее выступления на фестивале Coachella.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Раскрыты шокирующие подробности вскрытия Майкла Джексона
16:40, 06 февраля 2026
Майкл Джексон: неизданные треки нашли на складе в США
04:54, 14 декабря 2024
Дочь Майкла Джексона выходит замуж
04:30, 07 декабря 2024
Рыбакина узнала имя первой соперницы на турнире WTA-1000 в Мадриде
05:12, Сегодня
Полное видео боя Натальи Богдановой с олимпийской чемпионкой на Кубке мира по боксу
04:42, 23 апреля 2026
Раздельным решением судей завершился бой казахстанца на Кубке мира по боксу
04:33, 23 апреля 2026
Появилось видео досрочной победы казахстанки на Кубке мира по боксу
03:42, 23 апреля 2026
