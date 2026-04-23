Киношный Майкл Джексон не понравился критикам
Байопик "Майкл" полностью провалился у критиков.
Фильм про Майкла Джексона стартовал с рейтингом 34% на Rotten Tomatoes.
В отзывах ругают скомканный сюжет, охватывающий 26 лет, но слабо раскрывающий главного героя, а также чрезмерно "отфильтрованную" и идеализированную историю.
"Это микс статьи на "Википедии" и реалити-шоу", – пишет один из критиков.
Из плюсов выделяют игру реального племянника Майкла Джексона – Джафара.
"То есть биографический фильм раскрывает биографические события и это типа минус? Критики там совсем все перепутали, или просто из-за нелюбви к Джексону из-за скандала с Неверлендом занизили?" – возмутились в комментариях фанаты Джексона.
Мировая премьера картины состоится 24 апреля.
