Киношный Майкл Джексон не понравился критикам

Байопик "Майкл" полностью провалился у критиков, сообщает Zakon.kz.

Фильм про Майкла Джексона стартовал с рейтингом 34% на Rotten Tomatoes.

В отзывах ругают скомканный сюжет, охватывающий 26 лет, но слабо раскрывающий главного героя, а также чрезмерно "отфильтрованную" и идеализированную историю.

"Это микс статьи на "Википедии" и реалити-шоу", – пишет один из критиков.

Из плюсов выделяют игру реального племянника Майкла Джексона – Джафара.

"То есть биографический фильм раскрывает биографические события и это типа минус? Критики там совсем все перепутали, или просто из-за нелюбви к Джексону из-за скандала с Неверлендом занизили?" – возмутились в комментариях фанаты Джексона.

Мировая премьера картины состоится 24 апреля.

