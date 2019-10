Twitter запретил "лайкать" "неправильные" высказывания политиков

Сеть микроблогов Twitter запретит лайкать, отвечать, делиться и ретвитить записи крупных государственных деятелей, нарушающих правила сервиса. У пользователей, которые захотят отреагировать на неоднозначную публикацию официального лица, останется возможность только процитировать оригинальное сообщение, сообщает Вести.Ru.

По мнению руководства Twitter, эти изменения помогут читателям оставаться в курсе мировых событий, причем с соблюдением правил сервиса. Любой пользователь, который публикует контент с пропагандой терроризма, высказывает "явные и прямые" угрозы насилия и физического вреда, будет заблокирован.

Однако в случае, если оскорбительный пост, представляющий общественный интерес, сделает политический лидер, его публикация будет оставлена в открытом доступе. Такая запись, разъяснили в компании, будет сопровождаться уведомлением о нарушении и ссылкой, по нажатии на которую твит можно будет прочесть.

In June, we announced there may be times when the Tweets of world leaders that break our rules will remain on Twitter in the public interest. We’re providing more transparency and details around how these decisions are made.https://t.co/kbELAkOQcY