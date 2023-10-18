Антитабачники за запрет вейпов, но плана эффективной реализации нет

Антитабачники организовали круглый стол, на котором вновь обсуждали запреты вейпов и ужесточение ответственности за употребление кальяна в общественных местах. Однако четкого плана, чтобы сделать запреты эффективными, так и не прозвучало, сообщает Zakon.kz.

Антитабачники вновь настаивают на необходимости полного запрета оборота вейпов в стране. При этом на вопрос о том, насколько они будут эффективны и сможет ли Казахстан бороться с большим количеством контрабанды, конкретного ответа не прозвучало.

Заместитель председателя Совета матерей Ассамблеи народа Казахстана, предприниматель Баян Ахатай сама признала то, что контрабанда существует и сейчас, когда даже нет полного запрета. Она посчитала уместным переложить бремя борьбы с контрабандой на самих казахстанцев, назвав лоббистами тех, кто поднимал вопрос целесообразности запретов.



"Контрабанда вейпов есть и сейчас. И мы с этим боремся. Давайте лучше подумаем, как бороться с этой контрабандой, потому что вы все лоббисты знаете, что вейпы губят наше здоровье. Особенно это касается детей. Прежде чем спорить и обсуждать, лучше переходить на более эффективные запреты. Давайте подумаем, как это сделать. Контрабанда она есть, и мы будем с этим работать". Баян Ахатай

Насколько технически реально было бы соблюдать запрет ввоза вейпов в страну, учитывая, что у Казахстана общее таможенное пространство с Россией и Кыргызстаном, могли бы ответить представители таможенного контроля, однако их на круглом столе не было. Как и не было общественников, которые выступали против запрета.

По словам лидера национальной коалиции "За Казахстан, свободный от табачного дыма" Джамили Садыковой, этот вопрос будет решать Минфин.

Председатель РОО "Казахстанский Союз юристов" Серик Акылбай уверен, что только полный запрет остановит контрабанду. Однако каким образом, он тоже не объяснил. Он считает, что верховенство закона сразу восторжествует после принятия запрета.



"Не нужно пугать контрабандой. Сейчас, я думаю, наши органы прекрасно знают, что имеется контрабанда. Для бездымного общества все наши госорганы и общественные организации примут все усилия, чтобы прекратить эту контрабанду. (...) Бездымное общество должно быть, мы к этому идем. Мы строим новый Казахстан, справедливый Казахстан. Будет верховенство закона". Серик Акылбай

Предложение начать регулировать рынок вместо того, чтобы вводить запреты, как это делается в развитых странах, не нашло понимания у антитабачников и Минздрава.

Тема обсуждения периодически касалась и кальянов. Штраф за их употребление в общественном месте, по мнению Серика Акылбая, слишком низкий. Он привел в пример страны, в которых введены высокие штрафы за нарушение антитабачного законодательства, отметив, что в Казахстане тоже нужно ужесточать законодательство.

"В Ирландии штраф за нарушение антитабачного законодательства – три тысячи евро. В Великобритании – от 2200 до 2500 фунтов, или нашими деньгами 1 млн 845 тысяч тенге. Греция – до 1500 евро, Сингапур – от 200 до 1700 сингапурских долларов. США – от 250 до одной тысячи долларов. В ОАЭ – 270 тысяч долларов. То есть наши штрафы на физическое лицо в размере 15 МРП, которые еще сокращаются в два раза, если уплатить в течение короткого времени, что составляет более 25 тысяч тенге, не впечатляют. Особенно по сравнению с тем, что за ночь рестораторы зарабатывают около трех млн тенге, поскольку курят кальян долго, в больших количествах, щедро заказывая еду и напитки". Серик Акылбай

Однако никто из присутствующих не упомянул, что в большинстве из этих стран регламентированы специально выделенные помещения внутри заведений для курения кальянов, которые владельцы должны проветривать согласно требованиям.

Летом инициаторы общественной петиции против неэффективных запретов – Общественное движение Tastau.qaz – сообщили, что документ уже набрал 100 тысяч подписей – вдвое больше, чем требуется для рассмотрения проблемы в правительстве. Петиция направлена против идеи запретить вейпы (бездымные электронные системы доставки никотина, или ЭСДН), которую обосновывают увлечением ими подростков.