Технологии

Крупнейший в мире коммерческий спутник связи запустили на орбиту

Спутник, Земля, космос, фото - Новости Zakon.kz от 31.12.2025 06:59 Фото: AST SpaceMobile
Аппарат BlueBird 6 техасской компании AST SpaceMobile, который недавно отправился в космос, примерно в три раза превосходит по размерам своих предшественников, что делает его крупнейшим коммерческим спутником, находящимся на околоземной орбите, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Interestingengineering, запуск BlueBird 6 состоялся 23 декабря с космодрома имени Сатиша Дхавана в Индии при помощи ракеты LVM3. Формируя спутниковую группировку нового поколения, AST SpaceMobile стремится составить конкуренцию SpaceX, создав космическую сеть сотового широкополосного доступа, напрямую обслуживающую смартфоны.

BlueBird 6 стал первым спутником этой новой серии, достигшим орбиты.

Первый спутник компании, BlueWalker 3, запустили в сентябре 2022 года. Его крупная развертываемая антенна предназначалась для испытаний технологии "орбитальных сотовых вышек". Уже в 2023 году AST SpaceMobile добилась впечатляющего результата, осуществив первый в истории телефонный звонок по сети 5G непосредственно из космоса с использованием BlueWalker 3.

С тех пор компания запустила шесть спутников серии BlueBird, включая декабрьский запуск. BlueBird 6 стал самым крупным из них. Он рассчитан на поддержку полосы пропускания в 10 гигагерц и обеспечивает скорость передачи данных до 120 мегабайт в секунду для мобильного устройства.

Антенная решетка BlueBird 1 по площади сопоставима с теннисным кортом – около 64 квадратных метров. После полного раскрытия антенны яркость спутника увеличилась примерно на две звездные величины, из-за чего он стал ярче большинства объектов ночного неба.

BlueBird 6 оказался еще масштабнее – примерно втрое. В развернутом состоянии его антенна занимает около 223 квадратных метра, что делает его самым большим спутником, когда-либо находившимся в космосе.

Следующий год обещает стать для AST SpaceMobile ключевым. По имеющимся данным, компания планирует запустить еще от 45 до 60 спутников к концу 2026 года. Это позволит обеспечить передачу данных по стандарту 5G на территории США, а также в ряде других регионов.

По масштабам это, впрочем, не сопоставимо с гигантской группировкой Starlink, которая уже насчитывает более 9 000 спутников на орбите. Однако аппараты AST значительно крупнее, благодаря чему один спутник способен покрывать гораздо большую территорию.

Ранее сообщалось, что Россия запатентовала проект вращающейся космической станции с искусственной гравитацией.

Аксинья Титова
