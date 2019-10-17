1 миллион тенге - за незаконный арест на 3 месяца суд назначил компенсацию

Сам потерпевший считает эту сумму подачкой.

История Акылбека Каржибаева уже известна казахстанцам. Его ошибочно задержали, несмотря на все доказательства невиновности. Теперь суд оценил проведенные им три месяца в СИЗО в 11 тысяч тенге в день, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Понадобились адвокаты и репортажи на телевидении, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки. Житель Усть-Каменогорска не теряет надежды добиться справедливого наказания для тех, кто едва не сломал жизнь его семье.

Потратил больше 3 млн, пропустил рождение сына, взял кредит, чуть не потерял работу. В суде адвокат Акылбека Каржибаева, которого незаконно арестовали, обвинив в похищении человека, четко обозначил, сколько стоила ошибка следователя жителю Усть-Каменогорска.

- Взыскать Министерству финансов в пользу Каржибаева, в счет компенсации морального вреда сумму в размере 10 млн тенге.

Мужчина на момент совершения преступления находился в другом городе. Но доказать это, несмотря на вполне очевидные вещи, оказалось непросто, но удалось. Поэтому адвокат пострадавшего считает сумму компенсации вполне адекватной. Как оказалось, ничего против нее не имеют и те, кто должен ее выплатить.

- У Министерства финансов по размеру нет возражений, претензий, но Вы считаете, что причинитель должен возместить ущерб?

- Мы считаем.

Причинитель – то есть департамент полиции Алматы. Правда, в следственном органе считают: все их действия были в рамках Закона. И даже 500 тысяч, которые по решению суда 1-й инстанции должны были выплатить Каржибаеву, надо отменить. Выслушав все доводы, суд 2-й инстанции вынес решение.

- Взыскать с государства в лице администратора программы Министерства Финансов Республики Казахстан в пользу Каржибаева в счет компенсации морального вреда 1 млн тенге. В остальной части решение оставить без изменения.

Акылбек Каржибаев намерен отстаивать свое требование. Слишком много ударов перенесла его семья, чтобы теперь опустить руки и согласиться на "подачку". Именно так мужчина расценил утвержденную судом моральную компенсацию.

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