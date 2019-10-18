Багдат Манзоров - в отпуске

Он вышел в отпуск без содержания с 14 октября.

Подозреваемый в мошенничестве замакима Алматинской области Багдат Манзоров вышел в отпуск, передает Zakon.kz.

- Манзоров вышел в отпуск без содержания с 14 октября по 1 ноября, - сообщили в пресс-службе акима региона.

27 сентября первый замглавы Антикоррупционной службы Олжас Бектенов сообщил, что заместитель акима Алматинской области Багдат Манзоров задержан и находится в изоляторе временного содержания. Однако он не конкретизировал квалификацию его деяний и по какой статье Уголовного кодекса обвиняется должностное лицо.

Позже СМИ сообщили, что, по данным пресс-службы горсуда Алматы, материал о санкционировании меры пресечения Багдату Манзорову в следственный суд даже не поступал. Более того, по нашей информации, уголовное дело уже переквалифицировано с 366-й статьи УК (получение взятки) на 190-ю (мошенничество).

2 октября стало известно, что Манзорова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения.

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