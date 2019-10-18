Полиция Алматы задержала мать и дочь за мошенничество

Женщины работали в турфирме и обманывали клиентов.

В Алматы задержаны мать и дочь, которых разыскивали по подозрению в мошенничестве, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу полиции города.

Гр. Г., 1972 года рождения, вместе с дочерью гр. К., 1992 года рождения, занимались бизнесом в Алматы по предоставлениям туристических услуг. Однако с начала 2019 года женщины стали брать оплату со своих клиентов, заведомо не бронируя билеты и места в отелях.

Клиенты планировали провести отдых за рубежом - в Египте, ОАЭ и Турции. Они оплачивали половину тура в качестве брони. Фирма "Альянс.Тур.К" при этом и не собиралась заниматься организацией отдыха. Женщины у своих клиентов брали предоплату - от 300 тысяч до 1,5 миллиона тенге. Деньги тратили на свои нужды, обманутым клиентам переносили даты вылета, ссылаясь на разные причины и оттягивая время. Их жертвами стали более 10 человек.

На данный момент подозреваемые задержаны. В отношении них проводятся следственные действия в рамках зарегистрированного досудебного расследования по ст. 190 ч. 3 УК РК.

- Ввиду неоднократно совершенных эпизодов данными лицами просим граждан, кто мог пострадать от преступных действий указанных женщин, обратиться по телефонам: 8-775-203-64-04; 8-702-333-42-64, - сообщил начальник УП Алмалинского района подполковник полиции Есен Искаков.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!