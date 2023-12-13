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Полиция предупредила казахстанцев о предновогоднем мошенничестве

Полиция предупредила казахстанцев о предновогоднем мошенничестве Фото: pixabay
Мошенники обманывают казахстанцев, предлагая им купить несуществующие елки перед Новым годом, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Актюбинской области 13 декабря, полиция выявила в регионе мошенническую схему, которую злоумышленники запустили перед Новым годом. Аферисты выманивают деньги у доверчивых граждан, предлагая приобрести несуществующие новогодние елки.

Жертвой такой схемы стала 46-летняя жительница Актобе, которая перевела незнакомцам 63 тыс. тенге за искусственную ель. Женщина увидела объявление о продаже товара в Instagram, причем "продавец" обещал ей большую скидку и бесплатную доставку. Единственным условием была стопроцентная предоплата. После перевода денег елку жительнице Актобе так и не прислали, а автор объявления просто перестал выходить на связь.


"К сожалению, данный факт – далеко не первый в этом году. Практически каждый день поступают заявления в полицию потерпевших от действий мошенников при осуществлении покупок через соцсети. По этому факту проводят проверку, все обстоятельства произошедшего устанавливают", – сообщили в региональном ДП.

В правоохранительных органах подчеркнули, что это не новая хитрость аферистов, но казахстанцы все равно регулярно становятся жертвами такого обмана. Полиция призывает казахстанцев проявлять особую бдительность при совершении покупок через соцсети перед Новым годом.

О том, как кибермошенники выманивают деньги у казахстанцев, читайте здесь.

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