Димаш пригласил поклонницу из Индонезии выступить вместе с ним на сцене

Это произойдет на сольном концерте Димаша в Санкт-Петербурге.

Казахстанский певец Димаш Кудайберген пригласил фанатку из Индонезии спеть дуэтом на своем сольном концерте в Санкт-Петербурге, сообщает Zakon.kz.

Артист написал об этом на своей странице в Instagram.

- Возможно, некоторые из вас помнят эту талантливую девушку из Индонезии. Я размещал видео с ней. Я посмотрел несколько ее выступлений, поэтому хочу посмотреть, как она будет петь на большой сцене. Это произойдет на моем сольном концерте в России в городе Санкт-Петербург. Увидимся, мои дорогие, - написал Димаш.

В июле текущего года Димаш, здесь же в Instagram показывал поклонникам выступление Римар, которая выбрала песню "Ұмытылмас күн" ("Незабываемый день"). За полсуток ролик набрал более 250 тыс. просмотров.

Чуть позже девушка выложила в сеть кавер-версию песни Димаша "Любовь уставших лебедей", написанную Игорем Крутым. Девушка спела ее на русском языке, продемонстрировав свои вокальные таланты.

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