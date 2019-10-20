“Криминальному чтиву” – 25 лет: как стареют звезды фильма

Ровно четверть века назад на киноэкраны Америки вышел самый знаменитый фильм Квентина Тарантино “Криминальное чтиво”. Фильм сразу же стал культовым, диалоги разобраны на цитаты, а многие сцены вошли в историю кино.

Кроме этого фильм может похвастать потрясающим актерским составом. Давайте посмотрим, как же выглядят актеры “Криминального чтива” сегодня!

В перерыве между “Крепкими орешками” Брюс Уиллис исполнил роль боксера Бутча в фильме Тарантино. Эта роль вернула Уиллису авторитет в Голливуде после череды неудач, хотя из-за маленького бюджета “Криминального чтива” гонорар актера был неподобающе скромен для его звездного статуса. Сейчас Уиллису 64 года.

По легенде, Ума Турман получила роль в “Криминальном чтиве” как только Квентин Тарантино увидел ее большие ступни, и решил, что это очень сексуально. Благодаря "Чтиву" Ума впервые в жизни номинировалась на “Оскар”. Сейчас актрисе 49 лет.

Фильм “Криминальное чтиво” вернул карьеру Джону Траволте, которого в 80-е изрядно подзабыли. По признанию самого Джона, давая согласие на съемку, он совершенно не ожидал, что фильм ждет такой ошеломляющий успех. Сейчас Траволте 65 лет.

У Эрика Штольца обширная фильмография, но роль наркодилера Лэнса в “Криминальном чтиве” – одна из главных ролей. Блестящий театральный актер, последователь системы Станиславского, Штольц редко снимается в голливудских проектах. Ему сейчас 58 лет.

Сэмюэл Л.Джексон был уже известным актером, но именно “Криминальное чтиво” сделало его звездой. Это первый из пяти совместных фильмов с Квентином Тарантино. До сих пор у него нет “Оскара”, и многие фанаты считают это несправедливостью. Актеру 70 лет.

Тим Рот – один из самых любимых актеров Тарантино, он сыграл и в его дебютном фильме “Бешеные псы”. Тим Рот пробовал себя в кинорежиссуре, ему 58 лет.

Аманда Пламмер, сыгравшая грабительницу “Honey Bunny”, до этого прославилась в фильме Терри Гиллиама “Король-рыбак”. Она дочь актера Кристофера Пламмера. Яркий текст, который она произносит в конце первой сцены, не только врезался в память зрителям, но и был включён в саундтрек к этому фильму. Сейчас ей 62 года.

Харви Кейтель, сыгравший “чистильщика” Уинстона Вульфа, является одним из самых знаменитых актеров Голливуда, именно он своим авторитетом помог Тарантино снять первый фильм “Бешеные псы”. Сейчас Кейтелю 80 лет.

Пугающий до мурашек психопат Зед, сыгранный Питером Грином, окончательно закрепил за актером амплуа злодея. В том же году он сыграл противника героя Джима Кэрри в “Маске”. Сейчас Грину 54 года, его актерская карьера не задалась из-за героиновой зависимости.

Импозантного гангстера Марселласа Уоллеса сыграл актер Винг Рэймс, на счету которого более 100 ролей (постоянный участник франшизы Тома Круза “Миссия невыполнима”). Сейчас Реймсу 60 лет.

Хотя Квентин Тарантино любит появляться камео в собственных фильмах, ни один из его персонажей не запоминается так, как говорливый Джимми. Тарантино в этом году исполнилось 56 лет.

Источник: Mixnews

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