Актер Питер Грин, известный по фильмам "Криминальное чтиво" и "Маска", найден мертвым

12 декабря 2025 года американский актер Питер Грин, известный по ролям в фильмах "Криминальное чтиво" и "Маска", найден мертвым в возрасте 60 лет в своей квартире в Нью-Йорке, сообщает Zakon.kz.

Смерть актера изданию The Post подтвердил его менеджер.

По данным полиции и Грегга Эдвардса, его менеджера, с которым он работал более 10 лет, его обнаружили без признаков жизни в его квартире на Клинтон-стрит. Смерть была констатирована на месте.

Полиция заявила, что признаков насильственной смерти нет, но причину смерти установит судебно-медицинский эксперт.

Менеджер актера заявил, что Грин, который также снимался в фильме "Обычные подозреваемые", собирался в январе начать съемки независимого триллера под названием "Талисманы" с Микки Рурком.

Эдвардс, проживающий в Калифорнии, сообщил сценаристу и режиссеру фильма Керри Мондрагону о смерти актера и, по его словам, расплакался.

