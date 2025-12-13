#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

Актер Питер Грин, известный по фильмам "Криминальное чтиво" и "Маска", найден мертвым

Питер Грин, фото - Новости Zakon.kz от 13.12.2025 13:45 Фото: кадр из фильма "Криминальное чтиво"
12 декабря 2025 года американский актер Питер Грин, известный по ролям в фильмах "Криминальное чтиво" и "Маска", найден мертвым в возрасте 60 лет в своей квартире в Нью-Йорке, сообщает Zakon.kz.

Смерть актера изданию The Post подтвердил его менеджер.

По данным полиции и Грегга Эдвардса, его менеджера, с которым он работал более 10 лет, его обнаружили без признаков жизни в его квартире на Клинтон-стрит. Смерть была констатирована на месте.

Полиция заявила, что признаков насильственной смерти нет, но причину смерти установит судебно-медицинский эксперт.

Менеджер актера заявил, что Грин, который также снимался в фильме "Обычные подозреваемые", собирался в январе начать съемки независимого триллера под названием "Талисманы" с Микки Рурком.

Эдвардс, проживающий в Калифорнии, сообщил сценаристу и режиссеру фильма Керри Мондрагону о смерти актера и, по его словам, расплакался.

На прошлой неделе умер актер из "Реальных пацанов" Дмитрий Красильников.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Ума Турман рассказала о былых сомнениях в успехе фильма "Криминальное чтиво"
03:00, 22 июля 2025
Ума Турман рассказала о былых сомнениях в успехе фильма "Криминальное чтиво"
Звезду фильма "Паразиты" нашли мертвым в парке Сеула
12:11, 27 декабря 2023
Звезду фильма "Паразиты" нашли мертвым в парке Сеула
Умер актер из фильма "Рокки"
09:49, 03 февраля 2024
Умер актер из фильма "Рокки"
Последние
Популярные
