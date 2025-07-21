Ума Турман рассказала о былых сомнениях в успехе фильма «Криминальное чтиво»
Фото: Instagram/umathurman
На днях американская актриса Ума Турман призналась, что не верила в успех "Криминального чтива" режиссера Квентина Тарантино, сообщает Zakon.kz.
Об этом она рассказала в интервью The Times. В 24 года она снялась в "Чтиве" в роли Мии Уоллес, начинающей актрисы и жены криминального авторитета в исполнении Винга Реймса.
К моменту дебюта картины в Каннах, где фильм получил "Золотую пальмовую ветвь", Турман снималась в кино уже 10 лет.
За роль в фильме Тарантино ее номинировали на премию "Оскар" в категории "Лучшая актриса второго плана". Каре, однотонная одежда и пристрастие к сигаретам ее героини стали культовым образом для той эпохи.
18 июля Анджелина Джоли попала в список фильмов с самыми нелепыми и нелогичными сюжетными поворотами.
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