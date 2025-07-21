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Культура и шоу-бизнес

Ума Турман рассказала о былых сомнениях в успехе фильма «Криминальное чтиво»

Ума Турман рассказала о фильме &quot;Криминальное чтиво&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2025 03:00 Фото: Instagram/umathurman
На днях американская актриса Ума Турман призналась, что не верила в успех "Криминального чтива" режиссера Квентина Тарантино, сообщает Zakon.kz.

Об этом она рассказала в интервью The Times. В 24 года она снялась в "Чтиве" в роли Мии Уоллес, начинающей актрисы и жены криминального авторитета в исполнении Винга Реймса.

К моменту дебюта картины в Каннах, где фильм получил "Золотую пальмовую ветвь", Турман снималась в кино уже 10 лет.

За роль в фильме Тарантино ее номинировали на премию "Оскар" в категории "Лучшая актриса второго плана". Каре, однотонная одежда и пристрастие к сигаретам ее героини стали культовым образом для той эпохи.

18 июля Анджелина Джоли попала в список фильмов с самыми нелепыми и нелогичными сюжетными поворотами.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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