Ума Турман рассказала о былых сомнениях в успехе фильма «Криминальное чтиво»

На днях американская актриса Ума Турман призналась, что не верила в успех "Криминального чтива" режиссера Квентина Тарантино, сообщает Zakon.kz.

Об этом она рассказала в интервью The Times. В 24 года она снялась в "Чтиве" в роли Мии Уоллес, начинающей актрисы и жены криминального авторитета в исполнении Винга Реймса.

К моменту дебюта картины в Каннах, где фильм получил "Золотую пальмовую ветвь", Турман снималась в кино уже 10 лет.

За роль в фильме Тарантино ее номинировали на премию "Оскар" в категории "Лучшая актриса второго плана". Каре, однотонная одежда и пристрастие к сигаретам ее героини стали культовым образом для той эпохи.

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