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В Нур-Султане завершился XV трудовой сезон отрядов "Жасыл ел"

Движение "Жасыл ел" организовано еще в 2005 году по поручению Первого Президента страны Нурсултана Назарбаева.

Фото : сайт акимата Нур-Султана22 октября 2019, 18:16

В столице состоялось закрытие XV трудового сезона студенческих строительных и трудовых отрядов "Жасыл ел", сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Движение "Жасыл ел" организовано еще в 2005 году по поручению Первого Президента страны Нурсултана Назарбаева. Тогда же в столице был сформирован республиканский штаб молодежных трудовых отрядов, а во всех регионах страны появились его отделения. Как сообщил руководитель отдела по работе с молодежью Управления по делам общественного развития Бакытжан Жунисбеков, в этом году штаб "Жасыл Ел" обеспечил более 1000 молодых жителей столицы работой в летний сезон.

- Ежегодно число молодых людей, желающих трудиться в рядах бойцов "Жасыл ел", только растет. В текущем году штаб перевыполнил план и обеспечил более 1000 молодых жителей столицы работой в летний сезон. Среди них около 300 молодых людей из многодетных и малообеспеченных семей, юноши, состоящие на учете в ювенальной полиции. Обеспечить молодежь работой дали согласие более 10 организаций. В их числе строительная компания "Базис-А", АО "Астана-Зеленстрой", ТОО "Астана орманы", ряд строительных объектов, образовательные учреждения,- отметил он.

В торжественной церемонии закрытия трудового сезона "Жасыл ел" приняли участие общественные деятели и звезды казахстанской эстрады.


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