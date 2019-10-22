Арестован виновник массового ДТП в Караганде

Ранее мужчина был водворен в изолятор временного содержания.

В Караганде суд санкционировал арест водителя сроком на два месяца, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

49-летний мужчина, находясь за рулем Lexus в нетрезвом состоянии, повредил несколько автомашин, припаркованных во дворе многоэтажки областного центра.

Друзья водителя, которые пытались отбить его у полиции, также арестованы – на трое и на пять суток соответственно.

Видео с задержанием можно посмотреть здесь.

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