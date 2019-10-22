Арестован виновник массового ДТП в Караганде
Ранее мужчина был водворен в изолятор временного содержания.
Фото : pixabay.com22 октября 2019, 21:31
В Караганде суд санкционировал арест водителя сроком на два месяца, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.
49-летний мужчина, находясь за рулем Lexus в нетрезвом состоянии, повредил несколько автомашин, припаркованных во дворе многоэтажки областного центра.
Друзья водителя, которые пытались отбить его у полиции, также арестованы – на трое и на пять суток соответственно.
Видео с задержанием можно посмотреть здесь.
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