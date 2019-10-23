50 многоэтажек, школа и детсад. Каким будет новый микрорайон "Достык" в Павлодаре

Проекты школы и детсада сейчас находятся на государственной экспертизе.

На месте дач бывшего садоводства "Строитель" началась масштабная стройка, разговор о которой идет уже больше пяти лет, передает Zakon.kz со ссылкой на pavlodarnews.kz.

Как будет выглядеть новый жилой комплекс, рассказали в павлодарском отделе строительства. По данным ведомства, всего по генплану на этом месте в будущем вырастет 50 высоток, за возведение 37 из них отвечает городской отдел строительства, за остальные - областное управление и СПК "Павлодар", который привлекает на масштабную стройку инвесторов.

- В будущем микрорайоне "Достык" идет строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры. Два дома уже строит СПК "Павлодар". На сегодняшний день разработаны проекты еще 15 многоэтажных жилых домов. Семь из них получили положительное заключение экспертизы, еще восемь ее только проходят, - рассказали в ведомстве. Первые две многоэтажки в новом микрорайоне строит подрядная организация ТОО "Портал ПВ", в качестве заказчика выступает СПК "Павлодар". - Это будут два жилых девятиэтажных дома общей площадью 14 тысяч квадратных метров. В одной многоэтажке - 108 квартир, в другой - 216, - сообщили в СПК.

Кроме многоэтажек в микрорайоне "Достык" планируют построить станцию скорой медицинской помощи, рассчитанную на 40 тысяч выездов в год, поликлинику на 500 посещений, общеобразовательную школу на 1200 мест, детский сад на 240 мест и паркинг на 500 мест.

- Проекты школы и детсада сейчас находятся на государственной экспертизе. Также объявлен конкурс на строительство четырех домов: №2, 3, 4, 13, - добавили в ведомстве. Напомним, чтобы возвести в городе новый микрорайон, в Павлодаре снесли более 500 дачных участков, среди которых и фазенды, заброшенные много лет назад, и добротные домики с садами-огородами, владельцам которых выплачены компенсации от 500 тысяч до 3 млн тенге за каждый участок.

Светлана Воронова

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