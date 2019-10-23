Аскар Мамин сел за руль трактора

Премьер-министр РК испытал первый произведенный в Казахстане трактор "Кировец".

Премьер-министр РК Аскар Мамин в рамках контроля над реализацией инициированной Елбасы Нурсултаном Назарбаевым государственной программы индустриально-инновационного развития, а также поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева по развитию промышленного потенциала Костанайской области совершил рабочую поездку, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт премьер-министра.

Глава Правительства посетил Индустриальную зону "Костанай", где принял участие в торжественной церемонии открытия завода по производству энергонасыщенного трактора "Кировец" на базе Костанайского тракторного завода. Проектная мощность предприятия – 700 единиц техники в год при постепенном доведении локализации до 50% к 2025 году (изготовление пластиковых элементов интерьера/экстерьера, с 2021 г. – рукавов высокого давления, балластных грузов, с 2025 г. – кабины, баков, несущей рамы, дисков, карданного вала, противовесов и др.). Общий объем инвестиций в проект, который реализуется в три этапа, составит 7,3 млрд тг, планируется создание около 500 новых рабочих мест на производстве и 700 – в смежных отраслях.

В присутствии премьер-министра генеральный директор АО "Петербургский тракторный завод" (ПТЗ) С. Серебряков и президент Ассоциации казахстанского автобизнеса А. Лаврентьев подписали соглашение о вхождении АО "ПТЗ" в уставный капитал Костанайского тракторного завода.

- Казахстан ставит перед собой задачу по созданию высокотехнологичных производств сельскохозяйственной техники и комплектующих к ним. Сегодня мы запускаем производство легендарного трактора "Кировец". Новый завод обеспечит сельское хозяйство Казахстана качественной и надежной техникой "Кировец" отечественной сборки, - сказал А. Мамин.

Глава Правительства отметил, что Казахстан заинтересован в расширении рынка сельскохозяйственной техники и ее дальнейшем экспорте, углублении процессов локализации и повышении уровня сервиса.

- Открытие в Казахстане современного производства энергоэффективных тракторов "Кировец" отвечает стратегии развития отечественного машиностроения. Старт данного проекта позволит создать новые высокопроизводительные рабочие места, производить трактора для сельского хозяйства и сферы ЖКХ, увеличить локализацию и развить смежные отрасли промышленности, - сказал Аскар Мамин.

Глава Правительства лично испытал первый произведенный в Казахстане трактор "Кировец".

В Казахстане продукция АО "ПТЗ" пользуется популярностью. Так, в период с 2014 по 2017 год в стране реализовано порядка 500 "Кировцев". По данным Министерства сельского хозяйства, ежегодная потребность в тракторах в РК составляет порядка 1600 единиц тракторов.

В рамках рабочей поездки премьер-министр также ознакомился с деятельностью крупных предприятий строительной и текстильной отрасли региона – домостроительного комбината ТОО "Костанай-МБИ" и производственного кооператива "Большевичка".

По итогам 9 месяцев текущего года объем промышленного производства в Костанайской области составил 862,8 млрд тг (ИФО – 115,1%). Объемы в горнодобывающей промышленности – 373,4 млрд тг (ИФО – 107,8%). В обрабатывающей промышленности объемы производства увеличились на 23,8% и составили 446,6 млрд тг. Рост обеспечен за счет увеличения объемов в машиностроении на 95,9% (доля в обработке – 36,4%), металлургии на 28,3% (доля в обработке – 21,6%), а также в производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, и легкой отрасли.

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