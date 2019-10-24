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Опубликованы фотографии Елбасы с официальных приемов в Японии

Также Назарбаев посетил университета Цукуба.

Фото : instagram.com24 октября 2019, 15:05

В начале недели Елбасы прибыл по приглашению в Токио. 22 октября Нурсултан Назарбаев принял участие в официальной церемонии торжественного провозглашения нового императора Японии Нарухито, а 23 октября встретился с премьер-министром. В Instagram появились фотографии с официальных приемов, передает Zakon.kz.

В свою очередь, пресс-секретарь Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Айдос Укибай в twitter разместил фотографии приема от имени премьер-министра Японии.

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Также в Токио прошла встреча Елбасы с президентом Украины Владимиром Зеленским, на которой Назарбаев особо подчеркнул важность мирного урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. Кроме того, Нурсултану Назарбаеву было присвоено звание Почетного доктора Университета Цукуба.


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