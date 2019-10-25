Поддержал волну и оставил автограф - появилось видео с Назарбаевым на теннисном матче

Все сидевшие в ложе с Елбасы, и он в том числе, поддержали общую "волну".

В Instagram Первого Президента Казахстана опубликовано видео с благотворительного теннисного матча, состоявшегося накануне в столице, передает Zakon.kz.

На кадрах видно, что все сидевшие в ложе с Елбасы, и он в том числе, поддержали общую "волну". Кроме того, Нурсултана Назарбаева любители большого тенниса просили оставить автограф на мячах.

24 октября в Нур-Султане на "Барыс-Арена" состоялся благотворительный выставочный матч между живыми легендами тенниса Рафаэлем Надалем и Новаком Джоковичем. Испанец Надаль победил серба Джоковича. Все собранные деньги пойдут на развитие в первую очередь детского тенниса.

Перед матчем спортсменов принял Президент РК Касым-Жомарт Токаев, которому они вручили свои футболки. А на встрече с Елбасы Надаль позвонил экс-королю Испании и передал ему трубку.

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