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В Сети появилось видео, как сидевшую на лавочке женщину сбила машина

В Сети появилось видео, как сидевшую на лавочке женщину сбила машина Фото: Zakon.kz
В Экибастузе женщину сидевшую на лавочке сбила машина, сообщает Zakon.kz.

По информации полиции, 21 ноября около 17:30 водитель автомобиля  Hyundai matrix по улице М. Ауэзова наехал на яму, после чего не справился с управлением и сбил лавочку, на которой сидела женщина. После машина въехала в магазин. 


"В результате ДТП, женщину госпитализировали. Автомашина водворена на специальную стоянку", – говорится в сообщении. 

Назначены экспертизы, проводится проверка.


 Ранее машину разломило пополам в результате ДТП в Экибастузе, погиб пассажир. 

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