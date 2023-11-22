В Сети появилось видео, как сидевшую на лавочке женщину сбила машина

В Экибастузе женщину сидевшую на лавочке сбила машина, сообщает Zakon.kz.

По информации полиции, 21 ноября около 17:30 водитель автомобиля Hyundai matrix по улице М. Ауэзова наехал на яму, после чего не справился с управлением и сбил лавочку, на которой сидела женщина. После машина въехала в магазин.





"В результате ДТП, женщину госпитализировали. Автомашина водворена на специальную стоянку", – говорится в сообщении.

Назначены экспертизы, проводится проверка.





Ранее машину разломило пополам в результате ДТП в Экибастузе, погиб пассажир.