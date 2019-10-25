Тело одного из пропавших мальчиков нашли в реке Урал
Поиски второго ребенка продолжаются.
Фото : КЧС МВД РК25 октября 2019, 12:40
Тело одного из пропавших мальчиков 2014 года рождения нашли в реке Урал, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.
- В 12:00 водолазами оперативно-спасательного отряда в русле реки Урал найдено тело мальчика 2014 г.р. (в одежде). Поиски второго ребенка продолжаются, - говорится в сообщении.
Мальчики 2014 и 2017 годов рождения пропали 24 октября в поселке Жанама Акжаикского района Западно-Казахстанской области.
Дети игрались возле дома и пропали. После поступления информации организованы поисковые мероприятия, задействованы спасатели, полиция и местные жители.
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