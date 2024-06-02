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Два рыбака пропали в Карагандинской области: тело одного нашли спасатели

поиски, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2024 16:25 Фото: ДЧС Карагандинской области
С ночи 2 июня на водоеме близ Шахтинска искали двух мужчин, которые уплыли на моторной лодке и не вернулись. Тело одного уже нашли, поиски второго продолжаются, сообщает Zakon.kz.

Мужчины, 1958 и 1967 годов рождения, пропали 1 июня в двух километрах от Шахтинска близ шахты имени Ленина. Поиски начались с 03:50 в ночь на 2 июня, сообщили в Департаменте по ЧС Карагандинской области.

2 июня в 04:00 силами оперативного спасательного отряда ДЧС в 500 метров от берега в моторной лодке обнаружено и доставлено на берег тело мужчины, 1958 года рождения. Обстоятельства происшествия и причина гибели устанавливаются.

Поиски мужчины 1967 года рождения все еще продолжаются.

поиски, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2024 16:25

Фото: ДЧС Карагандинской области

поиски, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2024 16:25

Фото: ДЧС Карагандинской области

"В поисках задействованы 7 человек личного состава и 2 единицы техники ДЧС, 5 человек, 2 единицы техники, 2 плавсредства и 1 квадрокоптер оперативного спасательного отряда, 10 человек личного состава и 2 единицы техники отдела полиции, 10 волонтеров и 2 единицы техники", – отчитались в ДЧС.

Спасатели напоминают, что при рыбной ловле следует соблюдать правила безопасности: надевать спасательный жилет или иметь на борту спасательный круг.

Акмолинские полицейские просят помочь в поисках таинственно исчезнувшего пастуха. 57-летний мужчина последнее время трудился в отдаленном Жаркаинском районе. Неделю назад он внезапно пропал без вести.

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