Два рыбака пропали в Карагандинской области: тело одного нашли спасатели

С ночи 2 июня на водоеме близ Шахтинска искали двух мужчин, которые уплыли на моторной лодке и не вернулись. Тело одного уже нашли, поиски второго продолжаются, сообщает Zakon.kz.

Мужчины, 1958 и 1967 годов рождения, пропали 1 июня в двух километрах от Шахтинска близ шахты имени Ленина. Поиски начались с 03:50 в ночь на 2 июня, сообщили в Департаменте по ЧС Карагандинской области.

2 июня в 04:00 силами оперативного спасательного отряда ДЧС в 500 метров от берега в моторной лодке обнаружено и доставлено на берег тело мужчины, 1958 года рождения. Обстоятельства происшествия и причина гибели устанавливаются.

Поиски мужчины 1967 года рождения все еще продолжаются.

Фото: ДЧС Карагандинской области

Фото: ДЧС Карагандинской области

"В поисках задействованы 7 человек личного состава и 2 единицы техники ДЧС, 5 человек, 2 единицы техники, 2 плавсредства и 1 квадрокоптер оперативного спасательного отряда, 10 человек личного состава и 2 единицы техники отдела полиции, 10 волонтеров и 2 единицы техники", – отчитались в ДЧС.

Спасатели напоминают, что при рыбной ловле следует соблюдать правила безопасности: надевать спасательный жилет или иметь на борту спасательный круг.

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