Прокуратура против условно-досрочного освобождения Серика Ахметова

Адвокат Серика Ахметова заявил, что законом предусмотрены все основания для освобождения его подзащитного.

Прокуратура выступила против освобождения экс-премьер-министра Серика Ахметова. 25 октября в суде Караганды рассматривается ходатайство Ахметова о замене ограничения свободы на условно-досрочное освобождение, передает Zakon.kz со ссылкой на patriotkaragandy.



Прокурор, озвучивая позицию, выступил против освобождения Серика Ахметова.





- Данные о том, что Ахметов не нуждается в дальнейшем отбывании наказания, не представлены. Доводы о том, что он погасил причиненный ущерб, трудоустроен и имеет положительные характеристики, не могут служить безусловным основанием для его освобождения, - выступила прокурор.

Адвокат Серика Ахметова заявил, что законом предусмотрены все основания для освобождения его подзащитного.





- Ахметов Серик Ныгметович полностью возместил причиненный государству ущерб, не нарушал в период пробации закон, трудоустроен в ТОО, - сказал адвокат Николай Лесник.



Судья удалилась в совещательную комнату. Оглашение решения будет позже.



Ахметова осудили на 10 лет колонии за совершение коррупционных преступлений. Позднее апелляция снизила срок до 8 лет. Затем Абайский районный суд сократил часть срока на основании закона об амнистии. В дальнейшем Ахметов попросил суд заменить неотбытую часть реального наказания в виде 4 лет 26 дней на тот же срок, но уже не в колонии, а в виде ограничения свободы. Суд удовлетворил его ходатайство, и с 21 сентября 2017 года он вышел на свободу с видом наказания – ограничение свободы.

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