Обломки памятников с портретами усопших выложили на полу в Усть-Каменогорске
Ситуацию прояснили в гранитной мастерской.
Фото : YK-news.kz26 октября 2019, 11:51
Осколки для создания мозаичного пола являются отходами гранитного производства. Об этом сообщает YK-news, передает Zakon.kz.
Поставщиком материала стал индивидуальный предприниматель Козырев. В гранитной мастерской прокомментировали ситуацию.
- Мы занимаемся еще и облицовкой. Нам приходят обрезки гранита из Китая и Алматы. Мы их собираем в специальные контейнеры. А художница, которая занимается созданием портретов на надгробиях, отправила в этот контейнер памятник, от которого отказался заказчик. Рабочие должны были сортировать материал, но по какой-то причине не заметили.
В социальных сетях распространились фотографии из ТД "Алем". На снимках видно, что при создании мозаичного пола из резаной плитки использованы обломки памятников с портретами усопших.
В администрации ТД "Алем" подтвердили факт, но переложили ответственность на подрядчика.
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