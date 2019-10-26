Обломки памятников с портретами усопших выложили на полу в Усть-Каменогорске

Ситуацию прояснили в гранитной мастерской.

Осколки для создания мозаичного пола являются отходами гранитного производства. Об этом сообщает YK-news, передает Zakon.kz.

Поставщиком материала стал индивидуальный предприниматель Козырев. В гранитной мастерской прокомментировали ситуацию.

- Мы занимаемся еще и облицовкой. Нам приходят обрезки гранита из Китая и Алматы. Мы их собираем в специальные контейнеры. А художница, которая занимается созданием портретов на надгробиях, отправила в этот контейнер памятник, от которого отказался заказчик. Рабочие должны были сортировать материал, но по какой-то причине не заметили.

В социальных сетях распространились фотографии из ТД "Алем". На снимках видно, что при создании мозаичного пола из резаной плитки использованы обломки памятников с портретами усопших.

В администрации ТД "Алем" подтвердили факт, но переложили ответственность на подрядчика.

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