Как правильно встретить Новый Год Крысы по восточному календарю

Поскольку смена года произойдет ночью, можно загадывать желание, не ложиться спать.

Несмотря на то, что календарно мы уже отметили Новый Год, по восточному календарю он наступит только 25 января 2020 года в 3:42 ночи по времени столицы Казахстана. О том, как правильно встретить Год Белой Металлической Крысы, рассказала корреспонденту Zakon.kz фэн-шуй консультант, специалист по китайской астрологии Елена Топольская.

Поскольку смена года произойдет ночью, можно загадывать желание, не ложиться спать.

- Первый лунный день нового года идеально подходит для того, чтобы загадывать желания. Можете прямо список приготовить. Когда загадываете желания, важно их правильно формулировать: лучше в настоящем времени, в утвердительной форме. То есть, "я – владелица Tesla cеребристый металик с бордовым кожаным салоном". Написали. Или "я отправляюсь в путешествие итуда-туда, туда-то". То есть, в настоящем времени в утвердительной форме формулируем наши желания, - рассказала астролог.

По ее словам, первый лунный день бывает каждый месяц, и это очень важное время для нашего будущего. В разные месяцы первый лунный день длится либо 2 часа, либо почти сутки.

- Все, о чем вы думаете, что чувствуете и представляете в это время, быстро материализуется. Если в первый лунный день вы думаете о чем-то нехорошем, с кем-то ругаетесь, то это может иметь последствия на месяц вперед. В случае с первым лунным днем восточного Нового года – 25 января, это может распространиться на год вперед. Поэтому планируйте сразу на год вперед, - заключила Елена Топольская.

Год Крысы в 2020 году пройдет под влиянием двух основных стихий – Металл Ян (небесный ствол) и Вода Ян (сама Крыса).

Металл – элемент богатства, поэтому 2020 год обещает хорошие доходы, а Вода сулит процветание индустриям, которые к ней относятся в восточной астрологии и фен-шуй (продажи, товары быстрого потребления, политика, химчистики и т.д.).

- В 2020 году деньги зарабатываются, и накапливаются. Но здесь есть нюанс. Элемент личности года – Огонь, это мы с вами, это человек, вокруг него очень много работы, он пашет на износ, денег вокруг него много, но когда слишком много богатства и мы его не можем удержать, то превращаемся в кассира в банке, когда вокруг вас много денег, но они не ваши. Чтобы в 2020 году не стать "кассиром в банке", нужно активизировать стихии Дерева и Огня – знание, учеба, образование, духовная информация (астрология, фен-шуй, например) и другие люди, партнерство. То есть, если вы будете стремиться делать сами, ни с кем не делиться, то вероятность успеха небольшая. Секрет успеха для 2020 года – договариваться, объединяться, вступать в партнерство, обучаться новым знаниям, тогда есть шанс управлять всем этим металлом, аккумулировать у себя все вот эти деньги, - посоветовала Елена Топольская.

В плане личной жизни год Металлической Крысы – хороший период, чтобы вступать в брак и долгосрочные отношения, по словам астролога, отношения, которые завязываются в 2020 году, могут сохраняться на очень длительное время, это связано с личной жизнью, деловым партнерством и дружбой, также очень хороший период для вступления в брак.

Индивидуальный гороскоп на Год Белой Металлической Крысы смотрите по этой ссылке.

Альберт Ахметов

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