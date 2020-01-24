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Как правильно встретить Новый Год Крысы по восточному календарю

Поскольку смена года произойдет ночью, можно загадывать желание, не ложиться спать.

Фото : Zakon.kz24 января 2020, 16:23

Несмотря на то, что календарно мы уже отметили Новый Год, по восточному календарю он наступит только 25 января 2020 года в 3:42 ночи по времени столицы Казахстана. О том, как правильно встретить Год Белой Металлической Крысы, рассказала корреспонденту Zakon.kz фэн-шуй консультант, специалист по китайской астрологии Елена Топольская.

Поскольку смена года произойдет ночью, можно загадывать желание, не ложиться спать.

- Первый лунный день нового года идеально подходит для того, чтобы загадывать желания. Можете прямо список приготовить. Когда загадываете желания, важно их правильно формулировать: лучше в настоящем времени, в утвердительной форме. То есть, "я – владелица Tesla cеребристый металик с бордовым кожаным салоном". Написали. Или "я отправляюсь в путешествие итуда-туда, туда-то". То есть, в настоящем времени в утвердительной форме формулируем наши желания, - рассказала астролог.

По ее словам, первый лунный день бывает каждый месяц, и это очень важное время для нашего будущего. В разные месяцы первый лунный день длится либо 2 часа, либо почти сутки.

- Все, о чем вы думаете, что чувствуете и представляете в это время, быстро материализуется. Если в первый лунный день вы думаете о чем-то нехорошем, с кем-то ругаетесь, то это может иметь последствия на месяц вперед. В случае с первым лунным днем восточного Нового года – 25 января, это может распространиться на год вперед. Поэтому планируйте сразу на год вперед, - заключила Елена Топольская.

Год Крысы в 2020 году пройдет под влиянием двух основных стихий – Металл Ян (небесный ствол) и Вода Ян (сама Крыса).

Металл – элемент богатства, поэтому 2020 год обещает хорошие доходы, а Вода сулит процветание индустриям, которые к ней относятся в восточной астрологии и фен-шуй (продажи, товары быстрого потребления, политика, химчистики и т.д.).

- В 2020 году деньги зарабатываются, и накапливаются. Но здесь есть нюанс. Элемент личности года – Огонь, это мы с вами, это человек, вокруг него очень много работы, он пашет на износ, денег вокруг него много, но когда слишком много богатства и мы его не можем удержать, то превращаемся в кассира в банке, когда вокруг вас много денег, но они не ваши. Чтобы в 2020 году не стать "кассиром в банке", нужно активизировать стихии Дерева и Огня – знание, учеба, образование, духовная информация (астрология, фен-шуй, например) и другие люди, партнерство. То есть, если вы будете стремиться делать сами, ни с кем не делиться, то вероятность успеха небольшая. Секрет успеха для 2020 года – договариваться, объединяться, вступать в партнерство, обучаться новым знаниям, тогда есть шанс управлять всем этим металлом, аккумулировать у себя все вот эти деньги, - посоветовала Елена Топольская.

В плане личной жизни год Металлической Крысы – хороший период, чтобы вступать в брак и долгосрочные отношения, по словам астролога, отношения, которые завязываются в 2020 году, могут сохраняться на очень длительное время, это связано с личной жизнью, деловым партнерством и дружбой, также очень хороший период для вступления в брак.

Индивидуальный гороскоп на Год Белой Металлической Крысы смотрите по этой ссылке.

Альберт Ахметов


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