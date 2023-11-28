Новогодние приметы, которые принесут знакам зодиака удачу на 2024 год

Новый год – время сказочное. Нужно загадывать желания и они непременно сбудутся, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Gorodche, новогодние приметы тоже имеют свою силу. Но у каждого знака зодиака они персональные.

Овен

Ему стоит повесить на елку позолоченный ключик. И тогда Овен в следующем году сможет найти решение любых проблем, откроет для себя множество перспектив.

Телец

Ему стоит положить самую крупную монетку в карман, и с нею встретить Новый год. Считается, что с этого момента его кошелек никогда не останется без денег. Если нет кармана, положите под тарелку.

Близнецы

Им стоит повесить на елку красный или золотой шарик. Оба цвета – императорские. И придутся по душе Дракону. Но, вешая блестящие шары, нужно мысленно попросить мифическое животное о поддержке.

Рак

Чтобы семья была сыта весь год, раку рекомендуется положить до боя курантов на блюдце всех родственников и друзей, кто собрался за столом, ломтик хлеба. Если Новый год встречается с хлебом, значит, семья не будет бедствовать.

Лев

Считается, что успешным весь год будет у того, кому в бокал попали последние капли из бутылки шампанского. Так что последите за этим, когда начнут бить куранты.

Дева

Проследите, чтобы все часы в доме, даже электронные, не остановились. Считается, если механизм во время боя курантов вдруг перестал идти, значит, весь год Деву ожидают перебои с деньгами и другие беды.

Весы

Купите в дом до Нового года цветок, похожий на дерево. Не забывайте: 2024 – это время Деревянного Дракона. Кроме того, цветок для Весов – символ твердости, которая им принесет в 2024-м реальный успех.

Скорпион

Разложите до боя курантов по углам комнаты, где будет праздноваться Новый год, монетки любого достоинства. Если есть иностранные монетки, их туда же. Тогда год будет богатым.

Стрелец

Ему стоит на елку повесить свернутые в трубочки настоящие денежные знаки. Это к финансовому благополучию на весь 2024 год. Но если Стрелец ради шутки или экономии повесит игрушечные деньги, ждите финансовых проблем.

Козерог

Ему стоит во время боя курантов распахнуть дверь, пока не наступит Новый год. Считается, что таким образом в дом впускается удача. И такой прием ей должен понравиться — и она останется на весь год в гостях.

Водолей

Незадолго до Нового года купите настоящий веник — пушистый, крепкий, новый. А старый сожгите в последние часы 2023-го – вместе с ним сгорают и проблемы. И они больше не потревожат семью и самого человека. Кстати, новый веник — это к домовому, который оградит семейный очаг от невзгод.

Рыбы

Если хотите, чтобы желание сбылось, напишите его заранее на красивой бумаге, перевяжите ленточкой, и повесьте до доя курантов на самую верхушку елки. Считалось, что тогда фортуна увидит мечту – и обязательно ее исполнит.

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