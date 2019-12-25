Сильный снег ожидается в Казахстане

На юге и юго-востоке прогнозируют ветер.

РГП "Казгидромет" опубликовал прогноз погоды на 25 декабря, передает Zakon.kz.

По информации синоптиков, атлантический циклон по-прежнему сохраняет свое влияние на большую часть республики. В связи с чем сохраняется неустойчивый характер погоды, ожидается снег, местами сильный.

- Местами по республике ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра, на юге и юго-востоке очень сильный ветер - 30 м/с и более, - говорится в сообщении метеорологов.

В Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, на юго-западе области 30 м/с и более. В Туркестанской области местами ожидаются туман, гололед, метель, ветер 15-20, местами порывы 23-28 м/с, на горных перевалах 30 м/с. В Кызылординкой области местами – туман, гололед, метель, усиление ветра ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, местами 25 м/с. В Мангистауской области местами – гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с. В Северо-Казахстанской области местами ожидаются усиление ветра ночью 15-20, местами порывы 23-28 м/с, днем местами 15-20 м/с, местами туман, гололед, метель. В Акмолинской области местами ожидаются метель, туман, усиление ветра 15-20, ночью порывы 23 м/с. В Алматинской области местами ожидаются туман, гололед. В Атырауской области местами ожидаются метель, усиление ветра ночью 17-22 м/с, днем местами 15-20 м/с. В Западно-Казахстанской области ожидаются местами - туман, гололед. В Актюбинской местами ожидается метель, гололед, усиление ветра 15-20 м/с. В Костанайской области местами ожидается туман, гололед, метель, усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с. В Карагандинской области местами - гололед, метель, усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с. В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются гололед, метель, усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с. В Павлодарской области местами ожидаются метель, местами сильная, гололед, усиление ветра 15-20, местами 23-28 м/с.

Прогноз погоды в Алматы: днем -7°, ясно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем -10°, ясно.

Прогноз погоды на 25 декабря.

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