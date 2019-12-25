Заседание Мажилиса Парламента РК под председательством Нигматулина

Депутаты рассмотрели ряд вопросов.

В Мажилисе Парламента РК прошло пленарное заседание, на котором депутаты рассмотрели ряд вопросов, передает zakon.kz.

Депутаты рассмотрели проекты законов "О ратификации Конвенции Шанхайской организации сотрудничества по противодействию экстремизму"; "О ратификации Протокола о запрещении применения на войне удушающих, ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств (Женева, 17 июня 1925 года)".

Кроме того, была продолжена работа над проектами законов "О ратификации Протокола к Договору между Республикой Таджикистан, Кыргызской Республикой, Республикой Казахстан и Имаматом Исмаилитов по созданию Университета Центральной Азии"; "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о предоставлении и условиях использования земельного участка на территории Республики Казахстан в качестве района падения отделяющихся частей ракет-носителей при пусках с космодрома "Байконур".

Также депутаты обсудили изменения и дополнения, внесенные Сенатом Парламента Республики Казахстан в проекты законов "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования процедур реабилитации и банкротства, бюджетного, налогового законодательства и законодательства о железнодорожном транспорте"; "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях".

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