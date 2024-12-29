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#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
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События

Токаев наградил тех, кто помогал при спасении пассажиров упавшего в Актау самолета

Токаев наградил тех, кто помогла при спасении пассажиров упавшего в Актау самолета, фото - Новости Zakon.kz от 29.12.2024 19:06 Фото: пресс-служба МЧС РК
Президент Касым-Жомарт Токаев наградил большую группу граждан Казахстана, проявивших мужество, профессионализм и гражданскую ответственность при спасении пассажиров самолета азербайджанской авиакомпании Azal, потерпевшего крушение в Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, среди награжденных сотрудники МЧС, медики, полицейские, работники Мангистауской региональной электросетевой компании и международного аэропорта города Актау.

Ранее глава Азербайджана сообщил, что окончательная версия станет известна после расшифровки черных ящиков, и подчеркнул, что самолет авиакомпании AZAL, выполнявший рейс из Баку в Грозный, получил повреждения извне, но не был сбит специально.

25 декабря 2024 года близ Актау упал самолет. На борту находились 67 пассажиров, из них пять членов экипажа. Число выживших при крушении самолета в Актау составило 29 человек.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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