За 6 лет это вторая авиакатастрофа около поселка Кызыл ту в Алматы 

В 2013 там потерпел крушение самолет авиакомпании "SCAT".

В районе поселка Кызыл ту второй раз происходит авиакатастрофа, сообщает zakon.kz.

Крушение самолета SCAT

В 2013 году самолет авиакомпании "SCAT", летевший в Алматы из Кокшетау, потерпел крушение рядом с поселком. На борту самолета в момент крушения находились 16 пассажиров и 5 членов экипажа. Среди них был двухгодовалый ребенок. Никто не выжил.

По факту крушения самолета было возбуждено уголовное дело. Премьер-министр страны подписал постановление о создании специальной правительственной комиссии. Она занималась расследованием причин авиакатастрофы. Комиссию возглавлял тогда первый замглавы правительства Бакытжан Сагинтаев. В ее состав вошли министр по ЧС, глава Министерства транспорта и коммуникаций, представители Генпрокуратуры, Главной транспортной прокуратуры и других госорганов.

Фото: caravan.kz

11 декабря 2015 года следственной группой под руководством специального прокурора Главной транспортной прокуратуры Казахстана было окончено досудебное расследование авиапроисшествия, произошедшего 29 января 2013 года в Алматинской области с самолетом марки "CRJ-200" авиакомпания "SCAT". Виновными в крушении самолета были признаны пилоты.

Фото: yk-news.kz

В 2016 году суд наконец-то вынес приговор по делу о крушении самолета "SCAT" под Алматы.

Директора летной службы Артеменко Вячеслава признали виновным по статье 295 часть 3 УК РК (по старому УК РК - прим. автора). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 5 лет в колонии-поселении, с лишением права заниматься летной деятельностью на 2 года.

Крушение самолета Bek Air

27 декабря в 07:22 рейс №Z2100 авиакомпании "Бэк эйр" по направлению Алматы - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением.

На борту находились 93 пассажира и 5 членов экипажа. По информации МВД, погибли 12 человек. В различные медицинские учреждения Алматы госпитализированы 49 человек, из них 18 в тяжелом состоянии. Правительственная комиссия работает на месте происшествия. Там также находится заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров, службы ДЧС Алматы и области, полицейские и другие службы, они выполняют все необходимые работы.

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