Авиакатастрофа в Актау: азербайджанцы записывают видео с благодарностью казахстанцам
Фото: пресс-служба МЧС РК
25 декабря 2024 года самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines потерпел крушение в Актау. После этой трагедии жители Азербайджана благодарят казахстанцев за помощь и поддержку в эти трудные минуты, сообщает Zakon.kz.
Кроме добрых комментариев, они также записывают и публикуют видеообращения.
Пользователи Сети подчеркивают:
"Мы очень благодарны народу Казахстана и действительно не забудем вашу помощь, братья. Прекрасная страна и прекрасный народ".
25 декабря близ Актау упал самолет. На борту находились 67 пассажиров, из них пять членов экипажа.
Материал по теме
"Упал рядом с нами": сотрудники одной из компаний в Актау первыми прибыли на место крушения
Число выживших при крушении самолета в Актау составило 29 человек. Перед происшествием борт, возможно, столкнулся с птицами. В самолете находились граждане Казахстана.
К сожалению, никто из них не выжил.
Сегодня, 28 декабря, президент Касым-Жомарт Токаев провел совещание в связи с авиакатастрофой вблизи Актау. Глава государства поручил не допустить информационных провокаций и фейков.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript