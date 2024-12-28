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#Крушение самолета в Актау
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Общество

Авиакатастрофа в Актау: азербайджанцы записывают видео с благодарностью казахстанцам

Авиакатастрофа в Актау: азербайджанцы записывают видео с благодарностью к казахстанцам, фото - Новости Zakon.kz от 28.12.2024 15:27 Фото: пресс-служба МЧС РК
25 декабря 2024 года самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines потерпел крушение в Актау. После этой трагедии жители Азербайджана благодарят казахстанцев за помощь и поддержку в эти трудные минуты, сообщает Zakon.kz.

Кроме добрых комментариев, они также записывают и публикуют видеообращения.

Пользователи Сети подчеркивают:

"Мы очень благодарны народу Казахстана и действительно не забудем вашу помощь, братья. Прекрасная страна и прекрасный народ".

25 декабря близ Актау упал самолет. На борту находились 67 пассажиров, из них пять членов экипажа.

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Число выживших при крушении самолета в Актау составило 29 человек. Перед происшествием борт, возможно, столкнулся с птицами. В самолете находились граждане Казахстана.

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К сожалению, никто из них не выжил.

Сегодня, 28 декабря, президент Касым-Жомарт Токаев провел совещание в связи с авиакатастрофой вблизи Актау. Глава государства поручил не допустить информационных провокаций и фейков.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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