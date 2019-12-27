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Застрявших в Нур-Султане пассажиров Bek Air передают другим авиакомпаниям

Авиакомпания пообещала заплатить разницу в цене билетов.

Фото : zakon.kz27 декабря 2019, 16:19

Пассажиры, купившие билеты на авиарейсы авиакомпании Bek Air смогут улететь из Нур-Султана рейсами других авиакомпаний. Это 5 рейсов по 180 человек. Такое объявление сделали представители авиакомпании, сообщает корреспондент zakon.kz.

Спустя несколько часов ожидания, представитель авиакомпании наконец-то вышла к пассажирам и сообщила, что граждане могут сдать билеты и заказать их у других авиакомпаний. Они пообещали заплатить разницу в цене билетов.

Родственников погибших в авиакатастрофе разместили в VIP-терминале аэропорта. Но, по информации пресс секретаря международного аэропорта Нур Султана, пять человек уже вылетели в Алматы рейсом Эйр Астаны.

С пассажирами, купившими билет на другие даты, авиакомпания будет разбираться завтра.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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