Застрявших в Нур-Султане пассажиров Bek Air передают другим авиакомпаниям
Авиакомпания пообещала заплатить разницу в цене билетов.
Пассажиры, купившие билеты на авиарейсы авиакомпании Bek Air смогут улететь из Нур-Султана рейсами других авиакомпаний. Это 5 рейсов по 180 человек. Такое объявление сделали представители авиакомпании, сообщает корреспондент zakon.kz.
Спустя несколько часов ожидания, представитель авиакомпании наконец-то вышла к пассажирам и сообщила, что граждане могут сдать билеты и заказать их у других авиакомпаний. Они пообещали заплатить разницу в цене билетов.
Родственников погибших в авиакатастрофе разместили в VIP-терминале аэропорта. Но, по информации пресс секретаря международного аэропорта Нур Султана, пять человек уже вылетели в Алматы рейсом Эйр Астаны.
С пассажирами, купившими билет на другие даты, авиакомпания будет разбираться завтра.
Татьяна Ковалева, Нур-Султан
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