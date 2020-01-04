"Мы все умрем". Мем о мировой войне стал первым в 2020 году

Пользователи соцсетей тоже внимательно следят за геополитической обстановкой, и их вердикт неутешителен.

В результате американской бомбардировки в Багдаде убит влиятельный генерал Касем Сулеймани, и Иран готовится отомстить. Третья мировая война — в трендах твиттера, и, как ни страшно, похоже, это первый мем 2020-го года, пишет medialeaks.ru.

Утром 3 января американские ВВС атаковали кортеж иранского генерала Сулеймани, когда тот выезжал из аэропорта Багдада. Погиб он сам, а также его соратник Али Махди аль-Мухандис.

Президент США Дональд Трамп отреагировал на это известие с плохо скрываемой радостью. В своем твиттере он заявил, что Сулеймани стоял за смертями тысяч американцев (генерал возглавлял элитное подразделение Корпуса стражей исламской революции, который в США называют террористической организацией, и считался вторым человеком в Иране).

Президент Ирана Хасан Рухани в ответ назвал Сулеймани мучеником и пообещал отомстить за его смерть. Как именно — он не уточнил, однако аналитики опасаются самых серьезных последствий.

Пользователи соцсетей тоже внимательно следят за геополитической обстановкой, и их вердикт неутешителен: на первое место в трендах твиттера 3 января вышла #WWIII (Третья мировая война): количество постов с этим хэштегом приближается к полутора миллионам.

правильно ли я понимаю, что год 2020 начинается с того, что Америка херакнула по Ирану, те клянутся отомстить, а Австралия просто сгорела к чертям?



вот это я понимаю — первая серия нового сезона, что ж дальше-то будет с таким бюджетом — Альфина (@alphyna) 3 января 2020 г.

Все в новогоднюю ночь:

Ну, начало нового десятилетия, не подведи, пусть этот год будет хорошим. Мир во всём мире, будем бороться с изменением климата и т.д.



3 января:

Ну что, третья мировая?



#WWIII pic.twitter.com/KKfXPEMwmx — Hleb Liapeika (Gleb Lepeyko) (@glepeyko) 3 января 2020 г.

We’re 2 days into 2020 and World War III is trending... maybe 2019 wasn’t so bad after all — Av (@Avkyz) 3 января 2020 г.

Многие отнеслись к этой перспективе вполне серьёзно, припомнив, что первая мировая война тоже началась с убийства всего одного человека. Однако всё это никак не помешало твиттерским тут же напилить мемов.

когда бесконечно ноешь по поводу бесснежной зимы, а получаешь ЯДЕРНУЮ

#WWIII pic.twitter.com/aufH9MMwGn — белая кисгендерная женщина (@ComeOnDudette) 3 января 2020 г.

Российских пользователей, которые только начали отходить от новогодних праздников, такое резкое погружение в суровую реальность слегка шокировало.

Я: щас зайду на минутку в твиттер с мемов покрякать

Твиттер: #WWIII

Я: pic.twitter.com/MTxXAkwjvH — — ᴅᴇᴛᴇᴄᴛɪᴠᴇ ʜᴇʟᴀ . (@naivnoshipperu) 3 января 2020 г.

Почему у вас первый мем 2020 это третья мировая — кощей (@twibbley) 3 января 2020 г.

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