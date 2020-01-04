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"Мы все умрем". Мем о мировой войне стал первым в 2020 году

Пользователи соцсетей тоже внимательно следят за геополитической обстановкой, и их вердикт неутешителен.

Фото : twitter4 января 2020, 08:51

В результате американской бомбардировки в Багдаде убит влиятельный генерал Касем Сулеймани, и Иран готовится отомстить. Третья мировая война — в трендах твиттера, и, как ни страшно, похоже, это первый мем 2020-го года, пишет medialeaks.ru.

Утром 3 января американские ВВС атаковали кортеж иранского генерала Сулеймани, когда тот выезжал из аэропорта Багдада. Погиб он сам, а также его соратник Али Махди аль-Мухандис.

Президент США Дональд Трамп отреагировал на это известие с плохо скрываемой радостью. В своем твиттере он заявил, что Сулеймани стоял за смертями тысяч американцев (генерал возглавлял элитное подразделение Корпуса стражей исламской революции, который в США называют террористической организацией, и считался вторым человеком в Иране).

Президент Ирана Хасан Рухани в ответ назвал Сулеймани мучеником и пообещал отомстить за его смерть. Как именно — он не уточнил, однако аналитики опасаются самых серьезных последствий.

Пользователи соцсетей тоже внимательно следят за геополитической обстановкой, и их вердикт неутешителен: на первое место в трендах твиттера 3 января вышла #WWIII (Третья мировая война): количество постов с этим хэштегом приближается к полутора миллионам.

Многие отнеслись к этой перспективе вполне серьёзно, припомнив, что первая мировая война тоже началась с убийства всего одного человека. Однако всё это никак не помешало твиттерским тут же напилить мемов.

Российских пользователей, которые только начали отходить от новогодних праздников, такое резкое погружение в суровую реальность слегка шокировало.


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