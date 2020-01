"Мы все умрем". Мем о мировой войне стал первым в 2020 году

В результате американской бомбардировки в Багдаде убит влиятельный генерал Касем Сулеймани, и Иран готовится отомстить. Третья мировая война — в трендах твиттера, и, как ни страшно, похоже, это первый мем 2020-го года, пишет medialeaks.ru.

Утром 3 января американские ВВС атаковали кортеж иранского генерала Сулеймани, когда тот выезжал из аэропорта Багдада. Погиб он сам, а также его соратник Али Махди аль-Мухандис.

Президент США Дональд Трамп отреагировал на это известие с плохо скрываемой радостью. В своем твиттере он заявил, что Сулеймани стоял за смертями тысяч американцев (генерал возглавлял элитное подразделение Корпуса стражей исламской революции, который в США называют террористической организацией, и считался вторым человеком в Иране).

Президент Ирана Хасан Рухани в ответ назвал Сулеймани мучеником и пообещал отомстить за его смерть. Как именно — он не уточнил, однако аналитики опасаются самых серьезных последствий.

Пользователи соцсетей тоже внимательно следят за геополитической обстановкой, и их вердикт неутешителен: на первое место в трендах твиттера 3 января вышла #WWIII (Третья мировая война): количество постов с этим хэштегом приближается к полутора миллионам.

We’re 2 days into 2020 and World War III is trending... maybe 2019 wasn’t so bad after all