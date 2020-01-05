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Обмотанную проволокой горку в Караганде демонтируют

Впредь всем предпринимателям запретят принимать подобные меры.

Фото : baigenews.kz5 января 2020, 10:48

Инцидент с детской горкой, обмотанной проволокой, прокомментировали в акимате Караганды, разместив соответствующий пост на своей официальной странице Instagram, сообщает zakon.kz.

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В связи с многочисленными просьбами, касающимися горки на проспекте Строителей, доступ и спуск с которой в целях безопасности посетителей был прегражден в нерабочие часы, договор с предпринимателем уже расторгнут. А сама горка в течение сегодняшнего дня, 5 января, будет демонтирована. Впредь всем остальным предпринимателям запретят принимать подобные меры. В противном случае и с ними договоры будут расторгнуты. Просим всех жителей города и гостей соблюдать технику безопасности, а также сообщать по фактам нарушений на страницу управления парками в Instagram @upravlenie_parkami_krg, а также на номер оперативного дежурного +7 (702) 219-99-90 #управление_парками_караганды

Публикация от @ akimat_qaragandy 4 Янв 2020 в 7:31 PST

- В связи с многочисленными просьбами, касающимися горки на проспекте Строителей, доступ и спуск с которой в целях безопасности посетителей был прегражден в нерабочие часы, договор с предпринимателем уже расторгнут. А сама горка в течение сегодняшнего дня, 5 января, будет демонтирована. Впредь всем остальным предпринимателям запретят принимать подобные меры. В противном случае и с ними договоры будут расторгнуты. Просим всех жителей города и гостей соблюдать технику безопасности, а также сообщать по фактам нарушений на блог директора управления парками по электронному адресу park-kulture-krg.kz, на страницу управления парками в Instagram, а также на номер оперативного дежурного +7 (700) 299-02-69, – говорится в сообщении горакимата.

Как сообщалось ранее, катание на некоторых крупных площадях Караганды решили сделать для детей платным. С детей берут по 500 тенге за час, а особо предприимчивые владельцы горок установили эту таксу за полчаса. Один из предпринимателей, чтобы дети не катались бесплатно в его отсутствие, опутал у горки лестничные пролеты и спуск. Это вызвало у горожан возмущение.


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