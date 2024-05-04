Люди работали круглые сутки: как дамбы спасли Уральск от большой воды

О том, что ждет Атырау, какие меры были действительно эффективными в Уральске и какая работа предстоит всем службам для недопущения подобного бедствия впредь – в интервью Zakon.kz с директором филиала "Батысгеодезия" РГП "НЦГПИ" Бауржаном Каналиевым.

– Обсудим паводковую ситуацию. Судя по данным МЧС, в Западно-Казахстанской области обстановка стабилизировалась. Какую картину наблюдаете сейчас вы, сохраняются ли еще риски и какие именно?

– В самом начале нашего разговора хочу отметить следующее: на самом деле, то, что произошло в апреле текущего года, это действительно было масштабное стихийное бедствие. Последний раз подобного характера паводки наблюдались в 1994 году.

Если говорить конкретно об Уральске, на сегодня паводковая ситуация по городу стабильная, уровень воды в реке Жайык уже стал ниже критической отметки в 8,5 метра. Каких-либо рисков или угроз сейчас нет.

– Если смотреть на предыдущие прогнозы, главной угрозой было затопление Уральска. Этого, к счастью, удалось избежать. Благодаря чему в первую очередь, как думаете?

– В первую очередь, это была действительно слаженная совместная работа правительства, местных исполнительных органов и пяти министерств – МЦРИАП, МО, ЧС, экологии и природных ресурсов, водных ресурсов и ирригации, а также волонтеров и самих жителей области. Оперативно был организован штаб. Каждый день мы проводили противопаводковые мероприятия: возводили и укрепляли насыпи, дамбы, искусственные сооружения. А также на постоянной основе проводили геодезические измерения, собирали аналитику по подъему уровня воды, рассчитывали текущие прогнозы, что позволяло своевременно реагировать.

– На что был сделан упор при строительстве противопаводковой инфраструктуры в ЗКО и насколько это помогло?

– Упор был сделан на укрепление сооружений вдоль границы поймы реки Жайык. Затем, уже по данным геодезических измерений и с учетом прогноза поднятия воды, проводился анализ по выявлению зон рисков подтопления. И уже точечно по выявленным зонам проводились мероприятия по укреплению насыпей, дополнительному строительству и укреплению дамб.

– Как известно, противопаводковые работы велись практически круглые сутки и в них были задействованы все службы, военные прибыли, волонтеры. Вы ранее сталкивались с таким беспрецедентным по сути единением?

– Действительно, были объединены все усилия. В Уральске на защиту города и населенных пунктов вдоль реки Жайык до границы с РФ вышли буквально все – спасатели, волонтеры, военнослужащие, гражданские, сами горожане. Работы по установлению и укреплению защитных сооружений велись непрерывно в течение трех недель. Еще раз подчеркну, люди работали круглые сутки. Со своей стороны сотрудниками нашего предприятия постоянно проводились контрольные измерения. И благодаря именно такой слаженной работе и действиям нам всем удалось защитить город.

– В то же время в соцсетях встречаются и такие комментарии, что, мол, с паводками у нас в Казахстане борются по старинке: строят дамбы, выкладывают мешкотару и это не дает должного эффекта. Согласны ли вы с такими утверждениями? Действительно ли все это устаревшие и неэффективные методы?

– Если говорить о нашем регионе, то принятые меры были одним из оперативных решений. И как мы видим, они дали свой результат. Но нельзя, конечно же, не принимать тот факт, что необходимо на систематической основе проводить заблаговременные мероприятия. Как отметил глава государства, в первую очередь нужно провести обследование всех плотин, дамб и водохранилищ. На особый контроль необходимо взять выдачу земель под строительство жилья в районах с большим риском затопления. И, конечно же, изучать мировой опыт и современные способы борьбы с подобными стихийными явлениями. Большинство рек протекает с территорий соседних государств. Конечно же, нашим странам необходимо в рамках сотрудничества планировать совместные противопаводковые мероприятия.

– Как сейчас обстоит ситуация в Атырауской области? Какие прогнозы наиболее вероятны в ближайшие дни?

– На сегодняшний день в Атырауской области ситуация стабильна и находится под контролем ответственных органов. Проводятся все мероприятия по укреплению оградительных сооружений и отвода водных потоков. По предварительным данным, максимальное поднятие воды в городе Атырау прогнозируется с 3 по 8 мая, но оно будет некритичным. На сегодняшний день не прогнозируется факторов риска по затоплению города.

– Следите ли вы за проводимой работой в Атырау и как ее оцениваете? Удастся ли, как и в случае с Уральском, избежать самой главной угрозы затопления города?

– От нашей организации в Атырау направлена группа специалистов для проведения геодезических измерений, которая оперативно провела замеры всех гидропостов, пять пунктов в области вдоль русла Жайык. В случае необходимости наше предприятие так же, как и в Уральске, готово оказать необходимую помощь и в рамках своей компетенции провести необходимые наблюдения и геодезические измерения.

– После весны 2024 года всем компетентным службам предстоит большая работа по переформатированию и выработке новых, превентивных подходов к паводковому периоду. Такую задачу ставит президент. На примере вашей службы – с чего следует начать, чтобы не допустить впредь подобных бедствий? И начата ли уже эта работа?

– Главой государства перед МЦРИАП поставлена задача совместно с министерствами экологии и природных ресурсов, водных ресурсов и ирригации, по чрезвычайным ситуациям до конца текущего года разработать информационную систему, которая позволит моделировать всевозможные чрезвычайные ситуации, составлять соответствующие прогнозы, рекомендации и пошаговые действия.

Что касается деятельности нашего предприятия, то мы продолжаем работу по накоплению исходных данных – карты, планы, рельеф местности, которые станут основой для новой информационной системы.