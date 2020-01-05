Дипломат, погибший в Египте, похоронен на родине

Все расходы по транспортировке тела из Каира взял на себя МИД РК.

Погибший в Египте дипломат Еламан Жолдасов похоронен на родине в Туркестанской области. Об этом журналисту zakon.kz сообщили в МИД РК.

- 31 декабря 2019 года состоялись похороны Еламана Жолдасова. Все расходы по транспортировке тела взял на себя МИД РК. Тело сопровождал сотрудник посольства, который доставил его из Каира. В Алматы мы дополнительно провели судебную экспертизу (для установления причин смерти – прим. ред.). Сейчас мы ожидаем результатов экспертизы, и это займет определенное время, – сообщил официальный представитель МИД Айбек Смадияров.

О смерти в Каире сотрудника посольства Казахстана Еламана Жолдасова стало известно 17 декабря 2019 года. По информации двоюродной сестры погибшего, он был найден мертвым около подъезда своего дома, "руки и ноги были связаны сзади, а спина была вся в грязи и крови" 13 декабря. Кроме того, она сообщила, что прокуратура рассматривает версию самоубийства, с которой не согласны родственники погибшего.

В Министерстве иностранных дел Казахстана подтвердили данный факт. Но отметили, что информация о "странных обстоятельствах" не соответствует действительности. По словам министра ведомства, это очень печальное событие. Также представитель министерства отметил, что тело мужчины без признаков жизни дома на лестничной площадке обнаружила его супруга.

- Когда его обнаружили, его шея была обмотана бельевой веревкой, перекинутой через перила лестницы. При первичном осмотре ссадин, синяков, повреждений на теле не было, руки и ноги не были связаны. Это подтверждается фото и видеоматериалами с места происшествия, - сообщил Айбек Смадияров.

Стоит отметить, что жилой комплекс, где жил дипломат, находится под круглосуточной охраной - чужих людей там быть не могло.

Еламан Жолдасов в системе МИД работал с 2013 года. С мая 2017 года занимал должность второго секретаря посольства Казахстана в Египте по культурно-гуманитарным вопросам. Нареканий со стороны руководства и коллег не было. У него остались двое детей, супруга находится на седьмом месяце беременности.

Египетская прокуратура проводит расследование обстоятельств этого дела. МИД Казахстана инициировал проведение дополнительной судебно -медицинской экспертизы в Казахстане после доставки тела на родину. Кроме того, семье дипломата будет оказана вся необходимая помощь.

19 декабря вдова погибшего сотрудника посольства обратилась к руководству Казахстана с просьбой расследовать смерть ее мужа непредвзято, тщательно и открыто.

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