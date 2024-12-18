Анна Седокова оплатит похороны баскетболиста Яниса Тиммы

Российская певица Анна Седокова взяла на себя расходы по организации похорон и транспортировке тела Яниса Тиммы в Латвию, сообщает Zakon.kz.

Об этом 18 декабря пишет Telegram-канал Mash.

Часть необходимых средств уже переведена на счета ритуальных компаний. Данную информацию подтвердил директор певицы.

Организацией похорон будет заниматься испанский баскетбольный клуб "Обрадойро", за который Тимма выступал до 2024 года. Также стало известно, что в воскресенье мать спортсмена, Аусма, прилетит в Москву.

17 декабря 2024 года стало известно о кончине Яниса Тиммы. Баскетболиста нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы.

Позднее сообщалось, что его экс-супруга Анна Седокова оказалась в больнице из-за нервного срыва.