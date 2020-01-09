Сулеймани отомщен, новых ударов не будет - постпред Ирана при ООН
- Если США больше не будут предпринимать военные действия в отношении Ирана, с нашей стороны - мы также не будем предпринимать таких действий, — заявил Тахт-Раванчи.
Фото : indsamachar.com9 января 2020, 05:59
Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи рассказал, будет ли Тегеран принимать новые военные действия в отношении США, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что все шаги были пропорциональны убийству командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, и они завершены.
- Если США больше не будут предпринимать военные действия в отношении Ирана, с нашей стороны — мы также не будем предпринимать таких действий, — добавил Тахт-Раванчи.
Дипломат добавил, что исламская республика действовала исключительно в соответствии со статьей 51 Устава ООН, реализуя свое право на самооборону.
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