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Препарат для усыпления животных ввели десятимесячному ребенку в России

ребенку ввели препарат для усыпления животных Фото: Zakon.kz
В больнице на Кубани десятимесячному ребенку ввели препарат для усыпления животных, сообщает Zakon.kz.

Как пишет kp.ru, девочка лежала в реанимации ГБУЗ "Темрюкская ЦРБ" с термическим ожогом, ей ставили капельницы. Во время ночного дежурства одна из медсестер отсоединила систему для вливания растворов от катетера и промыла его раствором, в который по ошибке добавила "Тиопентал натрия", который используется для наркоза и усыпления животных.

"Препарат запрещен для продажи в открытом доступе, используется исключительно в больницах – оказывает сильное наркотическое действие. После введения наркоза пациенту либо надевают кислородную маску, либо вставляют трубку", – объяснил врач-реаниматолог Николай Чернышук, передает издание.

После произошедшего состояние ребенка резко ухудшилось. Медикам не удалось спасти девочку. Все произошло на глазах у ее матери. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Ранее воспитателя частного детского сада Алматы обвинили в рукоприкладстве.

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