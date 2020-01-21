Почему большинство иностранных авто невозможно поставить на учет в Казахстане

Большинство ввезенных в Казахстан автомобилей не соответствуют техническому регламенту Таможенного союза.

Мнением о том, почему большинство автомобилей с иностранными номерами невозможно поставить на учет в Казахстане, поделился автоблогер Диаз Абылкасов (Diaz Abylkasov), опубликовав соответствующий пост на своей странице в facebook, сообщает zakon.kz.

Как написал автор поста, те, кто ратуют за списание автовладельцам РК таможенных пошлин за ввезенные из стран Таможенного союза машины на номерах этих самых стран (прежде всего, речь идет про Армению и Кыргызстан). Или сетуют на лобби со стороны казахстанских автосборщиков или дилеров, занимаются чистой воды популизмом, и вводят людей в заблуждение по собственному незнанию темы или сознательно в своих корыстных интересах.

Дело в том, что подавляющее большинство из завезенных 170 тысяч автомобилей не соответствуют техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств". По регламенту руль должен быть слева (привет всем "праворулькам"!) и модель должна соответствовать экологическому стандарту Евро 4, – отметил Диаз Абылкасов.

Он дополнил, что в Европе такие машины начали выпускать с 2005 года, в США и Корее - с 2006-го, в Японии и России - с 2010-го, в Китае - с 2012-го. При этом учитывается именно страна-производитель, а не происхождение марки (та же японская Toyota производится во многих странах - от Японии до Европы и США).

Если автомобиль в возрасте до 3-х лет, на него также требуется одобрение типа транспортного средства. Кроме того, для первичной постановки на учет машина должна быть оборудована АБС, фронтальными подушками безопасности, системой крепления детских кресел ISOFIX, дневными ходовыми огнями и системой вызова экстренных служб "ЭВАК". Большинство ввезенных в Казахстан автомобилей, из-за которых сейчас разгорелся скандал, не соответствуют перечисленным выше обязательным требованиям. И зарегистрировать их (то есть, получить казахстанские номера) в нашей республике невозможно, – считает автор поста.

Что же касается того, как быть владельцам таких машин, то по мнению автоблогера, их либо следует вывезти их из страны, либо вывести их из эксплуатации (снять с регистрации и, например, продать на запчасти). Других вариантов нет.

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