В Казахстане с 1 декабря 2024 года изменится порядок ввоза транспортных средств юрлицами

При этом, пояснили в Комитете государственных доходов МФ РК, согласно разъяснению Министерства промышленности и строительства РК, транспортные средства, с даты изготовления которых прошло менее трех лет и ввозимые на основании ОТТС, имеют право ввозить лица, указанные в ОТТС, оформленные с применением подпункта б пункта 10 Правил ввоза на таможенную территорию ЕАЭС продукции, подлежащей обязательной оценке соответствия на таможенной территории ЕАЭС.