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Законодательство РК

В Казахстане с 1 декабря 2024 года изменится порядок ввоза транспортных средств юрлицами

Автоцон, специализированный центр обслуживания населения для автомобилистов Алматы, регистрация автотранспорта, госномер авто, номер машины, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2024 18:34 Фото: Zakon.kz
Согласно техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств", документами, удостоверяющими соответствие требованиям технического регламента при выпуске в обращение транспортных средств, является одобрение типа транспортного средства (ОТТС).

При этом, пояснили в Комитете государственных доходов МФ РК, согласно разъяснению Министерства промышленности и строительства РК, транспортные средства, с даты изготовления которых прошло менее трех лет и ввозимые на основании ОТТС, имеют право ввозить лица, указанные в ОТТС, оформленные с применением подпункта б пункта 10 Правил ввоза на таможенную территорию ЕАЭС продукции, подлежащей обязательной оценке соответствия на таможенной территории ЕАЭС.

В КГД отметили, что использование ОТТС допускается исключительно в случае, если декларантом такой продукции является лицо, указанное в ОТТС.

Данная норма вводится с 1 декабря 2024 года.

Лариса Черненко
Транспорт Комитет государственных доходов Казахстан 2024 год
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