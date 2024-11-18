В Казахстане с 1 декабря 2024 года изменится порядок ввоза транспортных средств юрлицами
Фото: Zakon.kz
Согласно техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств", документами, удостоверяющими соответствие требованиям технического регламента при выпуске в обращение транспортных средств, является одобрение типа транспортного средства (ОТТС).
При этом, пояснили в Комитете государственных доходов МФ РК, согласно разъяснению Министерства промышленности и строительства РК, транспортные средства, с даты изготовления которых прошло менее трех лет и ввозимые на основании ОТТС, имеют право ввозить лица, указанные в ОТТС, оформленные с применением подпункта б пункта 10 Правил ввоза на таможенную территорию ЕАЭС продукции, подлежащей обязательной оценке соответствия на таможенной территории ЕАЭС.
В КГД отметили, что использование ОТТС допускается исключительно в случае, если декларантом такой продукции является лицо, указанное в ОТТС.
Данная норма вводится с 1 декабря 2024 года.
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