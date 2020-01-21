Раимкулова: Год Абая сформирует в обществе правильную систему ценностей

Духовное наследие Абая, как отметили на церемонии старта празднования, позволит Казахстану достойно преодолеть слом традиционных идейных парадигм и мировоззренческих концепций.

Год Абая — это время формирования в обществе правильной системы ценностей, основанной на патриотизме и трудолюбии, сказала на церемонии начала празднования юбилея великого мыслителя министр культуры и спорта Казахстана Актоты Раимкулова, передает корреспондент zakon.kz.

- Год Абая – это время формирования в обществе правильной системы ценностей, основанной на патриотизме, трудолюбии, образованности, справедливости и постоянной работе над собой. На это направлен комплекс разноплановых мероприятий, который будет реализован в предстоящий период, — сообщила Раимкулова.

Она напомнила, что в этом году в Казахстане будут отмечать юбилей Абая Кунанбаева – выдающегося поэта и мыслителя нашего народа, философия которого стала неотъемлемой частью культурной и национальной идентичности.

- Поэт опередил свое время и сформулировал систему взглядов, которая в сложные периоды истории сумела объединить народ вокруг национальных ценностей, родного языка и культуры. Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев не раз подчеркивал, что глубокие мысли и откровения Абая должны лечь в основу наших повседневных дел. Это станет доказательством верности мудрым заветам и осознанием долга нашего поколения перед памятью учителя нации, — подчеркнула министр.

По ее словам, сегодня Казахстан реализует собственную модернизационную повестку, которая полностью перекликается с идеями поэта.

- В этой связи особое значение имеет концепция всесторонне развитого человека – "Толық адам", которую в своих трудах сформулировал Абай. Речь идет о трудолюбивых, открытых миру, стремящихся к постоянному развитию, добру и созиданию людях, достойных быть примером для других. Эта идея могла бы стать ориентиром в воспитании молодого поколения казахстанцев. Духовное наследие Абая, несомненно, позволит Казахстану достойно преодолеть слом традиционных идейных парадигм и мировоззренческих концепций, который мы наблюдаем во всем мире, — отметила глава Минкультуры и спорта.

Она добавила, что личность мыслителя и его жизненные установки являются ценностными ориентирами для многих поколений казахстанцев, а современная молодежь воспринимает выдающегося мыслителя как духовного ментора и мотиватора.

Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщал, что в год 175-летия Абая планируются масштабные мероприятия на государственном уровне в честь 175-летия Абая Кунанбаева, однако это все делается не для развлечений, а для развития своего сознания, кругозора и духовного развития.

21 января был дан старт началу празднования 175-летия Абая Кунанбаева и организован концерт министерства культуры и спорта Казахстана, в котором приняли участие Первый Президент Казахстана, Елбасы Нурсултан Назарбаев и Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

На сцене театра "Астана Опера" будут звучать слова и песни великого Абая в исполнении народного артиста СССР и Казахстана Асанали Ашимова, Народной артистки Казахстана Розы Рымбаевой, Народного артиста СССР и Казахстана Алибека Днишева, заслуженной артистки Казахстана, лауреата государственной премии Майры Мухамедкызы.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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