Переехавшая в Китай казахстанка рассказала, что происходит в стране из-за вируса

По ее словам, все, кто знает о вирусе, стараются не выходить из дома.

Сегодня стало известно, что в Китае зарегистрировано 440 случаев заражения новым вирусом, причем большинство заразившихся были из города Ухань. Известно также о смерти девяти человек.

Корреспондент zakon.kz поговорил с казахстанкой, которая живет в Чанчуне в провинции Гирин, и узнал, что происходит в стране.

- Маски скупают тоннами, их уже не достать. Сейчас Новый год, главная опасность в том, что на этот праздник большинство китайцев едет по домам к своим семьям, вся страна перемещается. Вчера количество зараженных резко увеличилось именно из-за того, что люди перемещаются по Китаю, едут к родне, - рассказала она.

По ее словам, по телевизору о вирусе не говорят.

- Проверок нет, информацию не распространяют. Все школы, магазины, вообще все закрыто и не работает, даже такси, автобусы и метро. Вся информация распространяется только по мессенджерам. Те, у кого есть ВПН, ходят на международные сайты и кидают скрины с русско- и англоязычных сайтов. Все, кто знает о вирусе, боятся выходить и сидят дома.

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