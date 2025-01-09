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Мир

В Китае вспышка еще одного вируса

Врачи, больница, поликлиника, пациенты, анализы, сдача анализов, кровь, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2025 12:12 Фото: Zakon.kz
В Китае выявили кластерную эпидемию вируса оспы обезьян, сообщает Zakon.kz.

Об этом 9 января рассказали в Центре по контролю и профилактике заболеваний страны.

"Недавно в Китае была обнаружена кластерная эпидемия вируса оспы обезьян Ib подтипа. Источником инфекции стал иностранец, ранее проживавший в Демократической Республике Конго. После обнаружения эпидемии Китай и провинции (города) Чжэцзян, Гуандун, Пекин, Тяньцзинь и другие оперативно запустили совместный механизм профилактики и контроля", – сказано в сообщении.

Среди знакомых больного выявили четыре тесных контакта, все они оказались заражены. Из симптомов у них в основном – сыпь, герпес и прочие, проявляющиеся в легкой форме.

Среди людей, имевших общие контакты с больными, инфицированных не обнаружили.

Ранее сообщалось, что в 2024 году на территории Конго выявили более 30 тыс. случаев заболевания оспой обезьян. 

В начале 2025 года стало известно, что в Китае произошла вспышка метапневмовируса. В связи с этим Министерство здравоохранения Казахстана поспешило дать пояснения по эпидситуации и распространению вируса в нашей стране.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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