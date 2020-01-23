На съемной квартире в Алматы нашли пропавших школьниц

Подростки выехали в Алматы на такси.

Полиция нашла детей, пропавших без вести в Алматинской области, передает zakon.kz.

Сегодня ночью обеих девочек полицейские нашли в Алматы и передали родителям.

В ходе поисковых мероприятий нашим оперативникам-розыскникам удалось найти пропавших детей на одной из съемных квартир в Алматы. Обе девочки живы и невредимы. Их уже передали родным. Установлено, что подростки выехали в Алматы на такси. Причина их ухода из родительского дома выясняется. Также выражаем благодарность всем, кто оказывал содействие и помогал в поисках пропавших детей, - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Вечером 21 января в Ескельдинскую районную полицию обратились двое жителей села Алдабергенова с заявлением о пропаже их детей, 2006 и 2008 годов рождения, которые не вернулись со школы.

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