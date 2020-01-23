Жизнь в Нур-Султане парализовал снежный буран

Полностью поднят и работает личный состав Департамента для оказания содействия населению.

Столицу Казахстана завалило снегом. Жители Нур-Султана в социальных сетях делятся фотографиями и видео заснеженного города, передает zakon.kz.

По информации ДП столицы, закрыты отдельные участки дорог. В ночь на 23 января произошло 35 ДТП без пострадавших.

Астанчан просят отнестись с пониманием и выполнять требования патрульных полицейских, отказаться от личного транспорта в пользу общественного, не оставлять личный транспорт на проезжей части и не создавать помехи уборочной технике.

Также 23 января занятия в школах города для учащихся 0-11 (12) классов первой смены и студентов 1-2 курсов колледжей отменяются.

Анна Дровко

Айдын Сапаргалиев

Александр Самофалов

По словам жителя Нур-Султана, автобусы в городе стоят - не могут выехать с кармашков остановок.

Группа: ‎Архитектура Нур-Султан‎а

Оксана Скибан

Проспект Туран - Тулпары, кольцо на аэропорт

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!