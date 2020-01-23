Жизнь в Нур-Султане парализовал снежный буран
Полностью поднят и работает личный состав Департамента для оказания содействия населению.
Столицу Казахстана завалило снегом. Жители Нур-Султана в социальных сетях делятся фотографиями и видео заснеженного города, передает zakon.kz.
По информации ДП столицы, закрыты отдельные участки дорог. В ночь на 23 января произошло 35 ДТП без пострадавших.
Астанчан просят отнестись с пониманием и выполнять требования патрульных полицейских, отказаться от личного транспорта в пользу общественного, не оставлять личный транспорт на проезжей части и не создавать помехи уборочной технике.
Также 23 января занятия в школах города для учащихся 0-11 (12) классов первой смены и студентов 1-2 курсов колледжей отменяются.
Анна Дровко
Айдын Сапаргалиев
Александр Самофалов
По словам жителя Нур-Султана, автобусы в городе стоят - не могут выехать с кармашков остановок.
Группа: Архитектура Нур-Султана
Оксана Скибан
Проспект Туран - Тулпары, кольцо на аэропорт
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