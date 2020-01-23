Скандал с зоопарком в Шымкенте: животных увезут из Казахстана

В будущем руководство торгового центра возможно будет проводить опросы перед тем, как давать разрешение на контактные зоопарки.

Вызвавший негодование передвижной зоопарк в Шымкенте попросили увезти из Казахстана, передает zakon.kz.

Руководство торгового центра, на территории которого находится контактный зоопарк, дало 10 дней россиянам на то, чтобы животных увезли из Шымкента. Это было сделано по рекомендации акимата города.

- Мы им дали 10 дней на то, чтобы они привезли свои машины и увезли (животных – ред.) отсюда. Сейчас я жду ответ по этому поводу из России. Сейчас (контактный зоопарк – ред.) закрыт. Есть определенная группа людей, которым это не нравится. Народу не нравится, мы решили их закрыть и дали им 10 дней, чтобы отсюда забрали этот зоопарк, - рассказал управляющий директор торгового центра "Наурыз парк" Багдат Тастамбеков.

По его словам, договор с российской компанией был заключен на 40 дней: с середины декабря до конца января. Торговый центр проверил документы на зверинец, но не проверил состояние животных, поскольку это не входит в их компетенцию. Но Тастамбеков знает, что звери живут в нормальных условиях: внутри чисто, тепло, их кормят и "никто никого не бьет, как ранее утверждали в интернете".

- В скором времени я думаю, что не будем устанавливать такие зоопарки, потому что в обществе есть недопонимание. Если будет предложение (об установлении зоопарка – ред.) мы, может быть, устроим опрос в социальных сетях, - отметил Тастамбеков

Напомним, 22 января казахстанские волонтеры сообщили, что животные из передвижного зоопарка в Шымкенте содержатся в ужасных условиях. По их словам, им элементарно не хватает еды и воды. Они уже обратились в полицию.

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